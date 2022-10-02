Gönül Dağı Veysel’in Üzeri Karalandı! Yolun Sonuna Geldi; Dilek’ten Sonra En Acı Vedanın Kararı Verildi! Ağlamaktan Gözlerde Yaş Kalmayacak…
TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı’nda Veysel’in üzeri resmen karalandı. Yolun sonuna gelen Veysel, seyircilere Dilek’ten sonra en büyük acıyı yaşatmaya karar verdi. Seyircilerin ağlamaktan gözlerinde yaş kalmayacağına dair yorumlarsa peş peşe geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Dün akşam ekranlara gelen bölümle seyircilerin kafalarında soru işaretleri oluşturan Gönül Dağı dizisinde Veysel’in akıbeti merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.