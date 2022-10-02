Gönül Dağı Veysel’in Üzeri Karalandı! Yolun Sonuna Geldi; Dilek’ten Sonra En Acı Vedanın Kararı Verildi! Ağlamaktan Gözlerde Yaş Kalmayacak…

Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Dün akşam ekranlara gelen bölümle seyircilerin kafalarında soru işaretleri oluşturan Gönül Dağı dizisinde Veysel’in akıbeti merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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