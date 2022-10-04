Gamze Özçelik Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Hayranlarının Ağzı Yarım Metre Açık Kaldı! En Mutlu Gününü Paylaşınca… “Yok Artık!”
Son zamanlarda yaptığı yardımlar ile gündemlerden düşmeyen Gamze Özçelik, yardım çağrılarına ve çalışmalarına tam gaz devam ederken; yaptığı bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yapan Gamze Özçelik, gerçekleştirdiği paylaşımın altına düştüğü not ile takipçilerini harekete geçirdi. İşte detaylar...
Son zamanlarda yaptığı yardımlar ile gündemlerden düşmeyen Gamze Özçelik, yardım çağrılarına ve çalışmalarına tam gaz devam ederken; yaptığı bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yapan Gamze Özçelik, gerçekleştirdiği paylaşımın altına düştüğü not ile takipçilerini harekete geçirdi. Peki, Gamze Özçelik ne paylaştı? Gamze Özçelik nasıl bir paylaşım yaptı? Gamze Özçelik’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
04 Eki 2022 - 08:17 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.