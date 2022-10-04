- 04 Eki 2022 - 08:17

Gamze Özçelik Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Hayranlarının Ağzı Yarım Metre Açık Kaldı! En Mutlu Gününü Paylaşınca… “Yok Artık!”

Son zamanlarda yaptığı yardımlar ile gündemlerden düşmeyen Gamze Özçelik, yardım çağrılarına ve çalışmalarına tam gaz devam ederken; yaptığı bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yapan Gamze Özçelik, gerçekleştirdiği paylaşımın altına düştüğü not ile takipçilerini harekete geçirdi. İşte detaylar...

Son zamanlarda yaptığı yardımlar ile gündemlerden düşmeyen Gamze Özçelik, yardım çağrılarına ve çalışmalarına tam gaz devam ederken; yaptığı bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yapan Gamze Özçelik, gerçekleştirdiği paylaşımın altına düştüğü not ile takipçilerini harekete geçirdi. Peki, Gamze Özçelik ne paylaştı? Gamze Özçelik nasıl bir paylaşım yaptı? Gamze Özçelik’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

04 Eki 2022 - 08:17 - Magazin

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