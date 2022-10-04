Survivor Batuhan Karacakaya'nın Yeni Sevgilisi Ayşe Aslan Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Batuhan Karacakaya İle Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...
Son dönemde en popüler isimler arasında yer alan Batuhan Karacakaya bu kez Acun Ilıcalı arasında olan çekişme ile değil aşk hayatı ile magazin dünyasına bomba gibi düştü. Bir süredir aşk hayatı ile ilgili iddialar atılan Batuhan Karacakaya sonunda sessizliğini bozdu ve herkesin merak ettiği aşkını açıkladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Ekranlarda son dönemde yaptıkları ve açıklamaları ile en çok konuşulan isimlerden biri olan Batuhan Karacakaya gündemi sallamaya devam ediyor. Başarılı oyunsu son olarak katıldığı Survivor All Star 2022 yarışmasında oldukça başarılı bir performans göstermiş ve göstermiş olduğu başarılı ile yarışmada 3. Elde etmişti. Elenmesinin ardından olay açıklamalarda bulunan Batuhan Karacakaya hem elenmesine inanmadığı hem de Nisa’nın şampiyonluğunun gerçek olmadığı yönündeki iddiaları ile resmen Acun Ilıcalı’ya savaş açmıştı. Bomba iddiaların ardından ikili arasındaki gerginlik artarken Batuhan Karacakaya yaptığı her açıklama ile gündeme gelmeye devam etmişti. Şimdi ise özel hayatıyla herkesi şaşırtan Batuhan Karacakaya’nın yeni sevgilisi ve merak edilen detaylar ise şu şekilde.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
04 Eki 2022 - 16:08 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.