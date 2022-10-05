Altın Fiyatları Zirveye Tırmandı; Yükselişi El Kol Titretti! 1400 Lira Sınırına Ramak Kaldı… Kuyumcular Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor?
Altın fiyatları en sonunda zirveye tırmandı! Yükselişiyle el kol titreten altın, 1400 lira sınırına ramak kaldığını gösterdi. Kuyumcuların şok içerisinde kalmasına neden olan altın, yatırımcısının ve alıcısının kafalarında soru işaretleri bıraktı. FED kararından sonra hızla yükselişe geçen altın, yatırımcısını düşündürmeye başladı! Peki, neler oluyor?
ABD Hazine tahvillerindeki düşüşün yaşanmasının yanı sıra jeopolitik risklerinde artış yaşaması, altının grafiğinde farklı çizgilerde ilerlemesine neden olmuştu. Bir yükselen bir düşen altın, kısa bir süre önce 1000 liranın üstüne çıkmayı başarmıştı. Altının yılsonunda 1400 lira olacağı görülürken; son haliyse herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.