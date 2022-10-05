- 05 Eki 2022 - 09:36 G: 05 Eki 2022 - 09:40

Altın Fiyatları Zirveye Tırmandı; Yükselişi El Kol Titretti! 1400 Lira Sınırına Ramak Kaldı… Kuyumcular Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor?

Altın fiyatları en sonunda zirveye tırmandı! Yükselişiyle el kol titreten altın, 1400 lira sınırına ramak kaldığını gösterdi. Kuyumcuların şok içerisinde kalmasına neden olan altın, yatırımcısının ve alıcısının kafalarında soru işaretleri bıraktı. FED kararından sonra hızla yükselişe geçen altın, yatırımcısını düşündürmeye başladı! Peki, neler oluyor?

ABD Hazine tahvillerindeki düşüşün yaşanmasının yanı sıra jeopolitik risklerinde artış yaşaması, altının grafiğinde farklı çizgilerde ilerlemesine neden olmuştu. Bir yükselen bir düşen altın, kısa bir süre önce 1000 liranın üstüne çıkmayı başarmıştı. Altının yılsonunda 1400 lira olacağı görülürken; son haliyse herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Eki 2022 - 09:36 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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