Anasayfa/

Foto Galeri/

05 Eki 2022 - 09:36

Altın Fiyatları Zirveye Tırmandı; Yükselişi El Kol Titretti! 1400 Lira Sınırına Ramak Kaldı… Kuyumcular Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor?

Altın fiyatları en sonunda zirveye tırmandı! Yükselişiyle el kol titreten altın, 1400 lira sınırına ramak kaldığını gösterdi. Kuyumcuların şok içerisinde kalmasına neden olan altın, yatırımcısının ve alıcısının kafalarında soru işaretleri bıraktı. FED kararından sonra hızla yükselişe geçen altın, yatırımcısını düşündürmeye başladı! Peki, neler oluyor?