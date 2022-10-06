Masterchef Eray Aksungur Yeniden Yarışmada! Eray Aksungur Kimdir, Kaç Yaşındadır? Eray Aksungur Şimdi Ne Yapıyor?
TV8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, seyircisine çok büyük bir sürpriz yaptı. Yeni bölüm fragmanını yayınlayan yarışma programı, yarışa MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı Eray Aksungur’un da dahil olacağını duyurdu. Bu haberin üzerine ise MasterChef Eray Aksungur ile ilgili detayları sizler için derledik...
TV8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, seyircisine çok büyük bir sürpriz yaptı. Yeni bölüm fragmanını yayınlayan yarışma programı, yarışa MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı Eray Aksungur’un da dahil olacağını duyurdu. Bu haberin üzerine ise MasterChef Eray Aksungur’un kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Masterchef Eray Aksungur kimdir, kaç yaşındadır? Eray Aksungur şimdi ne yapıyor? Masterchef Eray Aksungur evlendi mi? İşte, detaylar…
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06 Eki 2022 - 08:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.