Baba Dizisinde Yürekleri Titreten, Gözyaşına Boğan Sahne! Senaristin Bile Ağlamaktan İçi Dışına Çıktı; Twitter Sadece Onları Konuşmaya Başladı…
Show TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Baba’da yürekleri titreten bir olan yaşandı! Gözyaşlarına boğan sahnelerde senaristin bile ağlamaktan içinin dışına çıktığı görüldü. Twitter’da saatlerce konuşulacak anları tek tek ekranlara getiren yapımcılar, Baba dizisinin izleyicisinde mutluluk gözyaşlarına sebebiyet verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş, Özge Yağız ve Haluk Bilginer gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Baba dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kadir’in başına gelen belalardan sonra babasını aramaya başlaması, seyircilerin yürekleri her bölüm umutla sonlanmasına neden olmuştu. Peki, Baba dizisinde neler oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.