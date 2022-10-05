- 05 Eki 2022 - 20:11

Baba Dizisinde Yürekleri Titreten, Gözyaşına Boğan Sahne! Senaristin Bile Ağlamaktan İçi Dışına Çıktı; Twitter Sadece Onları Konuşmaya Başladı…

Show TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Baba’da yürekleri titreten bir olan yaşandı! Gözyaşlarına boğan sahnelerde senaristin bile ağlamaktan içinin dışına çıktığı görüldü. Twitter’da saatlerce konuşulacak anları tek tek ekranlara getiren yapımcılar, Baba dizisinin izleyicisinde mutluluk gözyaşlarına sebebiyet verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş, Özge Yağız ve Haluk Bilginer gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Baba dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kadir’in başına gelen belalardan sonra babasını aramaya başlaması, seyircilerin yürekleri her bölüm umutla sonlanmasına neden olmuştu. Peki, Baba dizisinde neler oldu?

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05 Eki 2022 - 20:11 Ankara- Yaşam

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