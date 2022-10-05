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05 Eki 2022 - 20:11

Baba Dizisinde Yürekleri Titreten, Gözyaşına Boğan Sahne! Senaristin Bile Ağlamaktan İçi Dışına Çıktı; Twitter Sadece Onları Konuşmaya Başladı…

Show TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Baba’da yürekleri titreten bir olan yaşandı! Gözyaşlarına boğan sahnelerde senaristin bile ağlamaktan içinin dışına çıktığı görüldü. Twitter’da saatlerce konuşulacak anları tek tek ekranlara getiren yapımcılar, Baba dizisinin izleyicisinde mutluluk gözyaşlarına sebebiyet verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…