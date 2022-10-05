Masterchef Burak Kaya’nın Kızı Sonunda Ortaya Çıktı! Görenler Gözlerine İnanamıyor; İçleri Eritti… Sosyal Medya Bu Kareyi Konuşuyor! “Yok Artık!”

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Pazartesi akşamı ekranlara gelen bölümde Çağatay ve Burak Kaya, Mavi takım kaptanı olmak için kıyasıya mücadele etmişti ama Çağatay kaptan olmuştu. Başarısını her açıdan kanıtlayan Burak Kaya’nın kızının olduğunu itiraf etmesiyle sosyal medya resmen sallanmıştı. Şimdiyse Burak Kaya’nın kızıyla pozları şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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