Masterchef Burak Kaya’nın Kızı Sonunda Ortaya Çıktı! Görenler Gözlerine İnanamıyor; İçleri Eritti… Sosyal Medya Bu Kareyi Konuşuyor! “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Masterchef’te bulunan Burak Kaya, geçtiğimiz günlerde kızının olduğunu açıklanmıştı. Şimdiyse herkesten sakladığı kızı gündeme bomba gibi düştü. Görenlerin gözlerine inanmadığı Burak Kaya’nın kızı içleri eritti! Sosyal medyanın bu kareleri konuştuğu görüldü. İşte milyonların “Yok artık” dediği o pozlar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Pazartesi akşamı ekranlara gelen bölümde Çağatay ve Burak Kaya, Mavi takım kaptanı olmak için kıyasıya mücadele etmişti ama Çağatay kaptan olmuştu. Başarısını her açıdan kanıtlayan Burak Kaya’nın kızının olduğunu itiraf etmesiyle sosyal medya resmen sallanmıştı. Şimdiyse Burak Kaya’nın kızıyla pozları şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.