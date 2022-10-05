Seda Sayan’ın Programında Saç Baş Kavga! Kadırgalı Arada Kaldı; Ezilme Tehlikesi Yaşadı… Gelin – Görümce Skandalı Büyük Patlak Verdi… “Yok Artık!”

Programda ele aldığı konularla gündeme gelen Seda Sayan, Emre – Nurgül olayıyla şoke etmişti. Kendisinden yaşça büyük olan Nurgül’e deliler gibi aşık olan Emre, annesini ikna edemediği için bir türlü birbirlerine kavuşamıyordu. Kaynana Nazlı, oğlu Emre’nin yaptıklarına dayanamıyor, her fırsatta “Baban seni tanıyamaz oldu” yorumlarında bulunuyordu. Ekranlara gelen bölümde ise Kaynana Nazlı’nın kızı Nur ve gelin Nurgül arasında ipler koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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