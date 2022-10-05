Seda Sayan’ın Programında Saç Baş Kavga! Kadırgalı Arada Kaldı; Ezilme Tehlikesi Yaşadı… Gelin – Görümce Skandalı Büyük Patlak Verdi… “Yok Artık!”
STAR TV Ekranlarının en beğenilen programlarından biri olan Sabahların Sultanı Seda Sayan’da saç baş kavga patlak verdi. Kadırgalı, gelin – görümcenin arasında kalınca resmen ezilme tehlikesi yaşadı! O anlarda yaşanan gelin – görümce kavgası ise büyük patlak verdi. Yapım ekibinin araya girmesiyle ancak dağılan gergin ortam, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Programda ele aldığı konularla gündeme gelen Seda Sayan, Emre – Nurgül olayıyla şoke etmişti. Kendisinden yaşça büyük olan Nurgül’e deliler gibi aşık olan Emre, annesini ikna edemediği için bir türlü birbirlerine kavuşamıyordu. Kaynana Nazlı, oğlu Emre’nin yaptıklarına dayanamıyor, her fırsatta “Baban seni tanıyamaz oldu” yorumlarında bulunuyordu. Ekranlara gelen bölümde ise Kaynana Nazlı’nın kızı Nur ve gelin Nurgül arasında ipler koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.