Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Skandal Eski Eş Açıklaması! 20 Yıllık Eşini, 20 Yaş Küçük Aşkıyla Aldatmıştı… Gören Duyan Çıldırdı! Meğer…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu’ndan skandal bir eski eş açıklaması geldi! 20 yıllık eşini, kendisinden 20 yaş küçük aşkıyla aldattığı konuşulan Somer Sivrioğlu, görenin duyanın şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara gelen Masterchef’te yıllardır jüri üyesi olarak çalışan Somer Sivrioğlu, 20 yıllık eşini, Masterchef editörü Pınar Kayabaşı’yla aldattığına dair iddialarla gündeme gelmişti. O sıralar aldattığını kabul eden bir yorumda bulunan Somer Sivrioğlu, olayın üzerinden yıllar geçince ilk kez bomba bir açıklamada bulundu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.