Neslihan Atagül Bornozlu Pozları Taş Üstünde Taş Bırakmadı! 3 Saniyelik Bakış Attı; Herkesi Kalbinden Yaktı! “Güzelliğinin Sırrını Versen Ülkede Çirkin Kalmaz!”
Yakın zamanda Gecenin Ucunda dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan Neslihan Atagül’ün bornozlu paylaşımları taş üstünde taş bırakmadı! 3 saniyelik bakışıyla herkesi kalbinden yakan Neslihan Atagül’e bir takipçisi ise “Güzelliğinin sırrını versen ülkede çirkin kalmaz” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Fatih Harbiye dizisinde tanıştığı Kadir Doğulu’yla uzun bir süre aşk yaşayan ve evlilikle taçlandırmak isteyen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, hayranlarının kalbinde yer etmişti. İki isimde farklı farklı projelerde defalarca kez bulunmuştu ama Gecenin Ucunda dizisi, hem çift için hem de sevenleri için çok başka bir seviye olacaktı. Yıllar sonra ilk kez bir araya gelecek olan çift, heyecanlarını sosyal medyadan gösteriyordu. Güzeller güzeli oyuncu Neslihan Atagül ise bornozlu paylaşımıyla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.