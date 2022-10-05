Neslihan Atagül Bornozlu Pozları Taş Üstünde Taş Bırakmadı! 3 Saniyelik Bakış Attı; Herkesi Kalbinden Yaktı! “Güzelliğinin Sırrını Versen Ülkede Çirkin Kalmaz!”

Fatih Harbiye dizisinde tanıştığı Kadir Doğulu’yla uzun bir süre aşk yaşayan ve evlilikle taçlandırmak isteyen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, hayranlarının kalbinde yer etmişti. İki isimde farklı farklı projelerde defalarca kez bulunmuştu ama Gecenin Ucunda dizisi, hem çift için hem de sevenleri için çok başka bir seviye olacaktı. Yıllar sonra ilk kez bir araya gelecek olan çift, heyecanlarını sosyal medyadan gösteriyordu. Güzeller güzeli oyuncu Neslihan Atagül ise bornozlu paylaşımıyla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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