Gönül Dağı Dizisinin Fişi Çekildi! TRT1 “Böyle Devam Etmeyecek!” Dedi, Başrolden İlk Açıklama Geldi! Veysel’in Vedasından Sonra Olanlar Oldu!
Dizi dünyasının en beğenilen yapımlarından biri olan Gönül Dağı’nın fişi resmen çekildi! TRT1’in “Bu böyle devam etmeyecek” dediği gündeme bomba gibi düştü. Başrolden gelen açıklama ise tüylerin ürpermesine neden oldu! Veysel’in vedasından sonra olanlar akılları beyinleri yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Berfin Kıymaz, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Eser Eyüboğlu gibi birbirinden yetenekli oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümünde seyirciler hem eğlenmiş hem de ağlamıştı. Birbirinden farklı duyguları seyircilerde yaşatan Gönül Dağı dizisinin final olacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Peki, neler oluyor?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.