- 05 Eki 2022 - 22:14 G: 05 Eki 2022 - 22:50

Gönül Dağı Dizisinin Fişi Çekildi! TRT1 “Böyle Devam Etmeyecek!” Dedi, Başrolden İlk Açıklama Geldi! Veysel’in Vedasından Sonra Olanlar Oldu!

Dizi dünyasının en beğenilen yapımlarından biri olan Gönül Dağı’nın fişi resmen çekildi! TRT1’in “Bu böyle devam etmeyecek” dediği gündeme bomba gibi düştü. Başrolden gelen açıklama ise tüylerin ürpermesine neden oldu! Veysel’in vedasından sonra olanlar akılları beyinleri yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Berfin Kıymaz, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Eser Eyüboğlu gibi birbirinden yetenekli oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümünde seyirciler hem eğlenmiş hem de ağlamıştı. Birbirinden farklı duyguları seyircilerde yaşatan Gönül Dağı dizisinin final olacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Eki 2022 - 22:14 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Danilo Zanna’nın Instagram Paylaşımı Ortalığı Karıştırdı! “Şefim Ne Zaman Düzelecek!” Dişi Dişe Sürttürüyor; İnanılır Gibi Değil! Neler Oluyor? mask
Masterchef Danilo Zanna’nın Instagram Paylaşımı Ortalığı Karıştırdı! “Şefim Ne Zaman Düzelecek!” Dişi Dişe Sürttürüyor; İnanılır Gibi Değil! Neler Oluyor?
Neslihan Atagül Bornozlu Pozları Taş Üstünde Taş Bırakmadı! 3 Saniyelik Bakış Attı; Herkesi Kalbinden Yaktı! “Güzelliğinin Sırrını Versen Ülkede Çirkin Kalmaz!” mask
Neslihan Atagül Bornozlu Pozları Taş Üstünde Taş Bırakmadı! 3 Saniyelik Bakış Attı; Herkesi Kalbinden Yaktı! “Güzelliğinin Sırrını Versen Ülkede Çirkin Kalmaz!”
Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Skandal Eski Eş Açıklaması! 20 Yıllık Eşini, 20 Yaş Küçük Aşkıyla Aldatmıştı… Gören Duyan Çıldırdı! Meğer… mask
Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Skandal Eski Eş Açıklaması! 20 Yıllık Eşini, 20 Yaş Küçük Aşkıyla Aldatmıştı… Gören Duyan Çıldırdı! Meğer…
Seda Sayan’ın Programında Saç Baş Kavga! Kadırgalı Arada Kaldı; Ezilme Tehlikesi Yaşadı… Gelin – Görümce Skandalı Büyük Patlak Verdi… “Yok Artık!” mask
Seda Sayan’ın Programında Saç Baş Kavga! Kadırgalı Arada Kaldı; Ezilme Tehlikesi Yaşadı… Gelin – Görümce Skandalı Büyük Patlak Verdi… “Yok Artık!”
Aleyna Tilki ve Puma Depresyonla Mücadelede Yan Yana... mask
Aleyna Tilki ve Puma Depresyonla Mücadelede Yan Yana...
Baba Dizisinde Yürekleri Titreten, Gözyaşına Boğan Sahne! Senaristin Bile Ağlamaktan İçi Dışına Çıktı; Twitter Sadece Onları Konuşmaya Başladı… mask
Baba Dizisinde Yürekleri Titreten, Gözyaşına Boğan Sahne! Senaristin Bile Ağlamaktan İçi Dışına Çıktı; Twitter Sadece Onları Konuşmaya Başladı…
Masterchef Burak Kaya’nın Kızı Sonunda Ortaya Çıktı! Görenler Gözlerine İnanamıyor; İçleri Eritti… Sosyal Medya Bu Kareyi Konuşuyor! “Yok Artık!” mask
Masterchef Burak Kaya’nın Kızı Sonunda Ortaya Çıktı! Görenler Gözlerine İnanamıyor; İçleri Eritti… Sosyal Medya Bu Kareyi Konuşuyor! “Yok Artık!”
Yasemin Özilhan’ın Sarı Mayosu Yürekleri Hoplattı! “Kocan Nasıl Bir Sevap İşledi Be!” İncecik Fiziğine Bakanlar Eridi, Bitti, Kül Oldu… mask
Yasemin Özilhan’ın Sarı Mayosu Yürekleri Hoplattı! “Kocan Nasıl Bir Sevap İşledi Be!” İncecik Fiziğine Bakanlar Eridi, Bitti, Kül Oldu…
Hülya Avşar'ın Kızı İçin Yaptıkları Dudakları Uçuklattı! Anneni Seçemezsin Ama Kaynananı... Servet Üstüne Servet! Mehmet Dinçerler Şimdi Kafasını Duvarlara Vuracak... mask
Hülya Avşar'ın Kızı İçin Yaptıkları Dudakları Uçuklattı! Anneni Seçemezsin Ama Kaynananı... Servet Üstüne Servet! Mehmet Dinçerler Şimdi Kafasını Duvarlara Vuracak...
Ebru Şahin’in Mayolu Paylaşımı İtalya’yı Salladı! “Evli Barklı Kadınsın!” Cedi Osman Şimdi Çılgına Dönecek; “Boşansa Yeridir!” Fiziğiyle Alev Alev Yaktı… mask
Ebru Şahin’in Mayolu Paylaşımı İtalya’yı Salladı! “Evli Barklı Kadınsın!” Cedi Osman Şimdi Çılgına Dönecek; “Boşansa Yeridir!” Fiziğiyle Alev Alev Yaktı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Danilo Zanna’nın Instagram Paylaşımı Ortalığı Karıştırdı! “Şefim Ne Zaman Düzelecek!” Dişi Dişe Sürttürüyor; İnanılır Gibi Değil! Neler Oluyor? mask
Masterchef Danilo Zanna’nın Instagram Paylaşımı Ortalığı Karıştırdı! “Şefim Ne Zaman Düzelecek!” Dişi Dişe Sürttürüyor; İnanılır Gibi Değil! Neler Oluyor?
Carrefoursa Market’ten Tarihi Dev İndirim! Kırmızı Et, Ayçiçek Yağı, Kaşar Peyniri, Bakliyat, Tereyağı, Temizlik Ürünlerinde Fiyatlar Düştü! Dip Fiyatları Kesin Görmelisiniz... mask
Carrefoursa Market’ten Tarihi Dev İndirim! Kırmızı Et, Ayçiçek Yağı, Kaşar Peyniri, Bakliyat, Tereyağı, Temizlik Ürünlerinde Fiyatlar Düştü! Dip Fiyatları Kesin Görmelisiniz...
Neslihan Atagül Bornozlu Pozları Taş Üstünde Taş Bırakmadı! 3 Saniyelik Bakış Attı; Herkesi Kalbinden Yaktı! “Güzelliğinin Sırrını Versen Ülkede Çirkin Kalmaz!” mask
Neslihan Atagül Bornozlu Pozları Taş Üstünde Taş Bırakmadı! 3 Saniyelik Bakış Attı; Herkesi Kalbinden Yaktı! “Güzelliğinin Sırrını Versen Ülkede Çirkin Kalmaz!”
Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Skandal Eski Eş Açıklaması! 20 Yıllık Eşini, 20 Yaş Küçük Aşkıyla Aldatmıştı… Gören Duyan Çıldırdı! Meğer… mask
Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Skandal Eski Eş Açıklaması! 20 Yıllık Eşini, 20 Yaş Küçük Aşkıyla Aldatmıştı… Gören Duyan Çıldırdı! Meğer…
Seda Sayan’ın Programında Saç Baş Kavga! Kadırgalı Arada Kaldı; Ezilme Tehlikesi Yaşadı… Gelin – Görümce Skandalı Büyük Patlak Verdi… “Yok Artık!” mask
Seda Sayan’ın Programında Saç Baş Kavga! Kadırgalı Arada Kaldı; Ezilme Tehlikesi Yaşadı… Gelin – Görümce Skandalı Büyük Patlak Verdi… “Yok Artık!”
Hülya Avşar'ın Kızı İçin Yaptıkları Dudakları Uçuklattı! Anneni Seçemezsin Ama Kaynananı... Servet Üstüne Servet! Mehmet Dinçerler Şimdi Kafasını Duvarlara Vuracak... mask
Hülya Avşar'ın Kızı İçin Yaptıkları Dudakları Uçuklattı! Anneni Seçemezsin Ama Kaynananı... Servet Üstüne Servet! Mehmet Dinçerler Şimdi Kafasını Duvarlara Vuracak...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL