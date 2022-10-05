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05 Eki 2022 - 22:14

Gönül Dağı Dizisinin Fişi Çekildi! TRT1 “Böyle Devam Etmeyecek!” Dedi, Başrolden İlk Açıklama Geldi! Veysel’in Vedasından Sonra Olanlar Oldu!

Dizi dünyasının en beğenilen yapımlarından biri olan Gönül Dağı’nın fişi resmen çekildi! TRT1’in “Bu böyle devam etmeyecek” dediği gündeme bomba gibi düştü. Başrolden gelen açıklama ise tüylerin ürpermesine neden oldu! Veysel’in vedasından sonra olanlar akılları beyinleri yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…