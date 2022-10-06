Anasayfa/

Foto Galeri/

06 Eki 2022 - 11:57

Masterchef Serpilay’ın Sevgilisinden Kalpleri Acıtan Haber! Yataktan Çıkamaz Hale Geldi; Ağlamaktan İçi Dışına Çıktı… “Sana Kim Dayansın Ki!” Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Serpilay’a sevgilisinden paramparça eden bir haber geldi! Yataktan çıkamaz bir hale gelen Serpilay’ın ağlamaktan içinin dışına çıktı! “Sana kim dayansın be!” yorumlarını alan Serpilay Salkım, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…