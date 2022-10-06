- 06 Eki 2022 - 12:03 G: 06 Eki 2022 - 12:08

Sefo Kimdir, Kaç Yaşındadır? Sefo Nasıl Ünlü Oldu? Sefo’nun Yaşını Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Artık! Benden Küçük!”

Bir süredir Duy Beni dizisinin Ekim karakterine hayat veren Rabia Soytürk isimli ülü oyuncu ile adı aşk dedikodularına karışan rapçi Sefo, şimdilerde magazin takipçilerinin önemli gündemleri arasındaki yerini almaya başladı. Özel yaşamıyla bir hayli merak uyandıran rapçi Sefo ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Bir süredir Duy Beni dizisinin Ekim karakterine hayat veren Rabia Soytürk isimli ülü oyuncu ile adı aşk dedikodularına karışan rapçi Sefo, şimdilerde magazin takipçilerinin önemli gündemleri arasındaki yerini almaya başladı. Özel yaşamıyla bir hayli merak uyandıran rapçi Sefo, yaşıyla ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Sefo kimdir, kaç yaşındadır? Sefo nasıl ünlü oldu? Sefo sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

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06 Eki 2022 - 12:03 - Magazin

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Sefo Kimdir, Kaç Yaşındadır? Sefo Nasıl Ünlü Oldu? Sefo’nun Yaşını Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Artık! Benden Küçük!” mask
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