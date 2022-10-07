Aydemir Akbaş’ın Eşi Beyhan Benek Kimdir? Beyhan Benek ve Aydemir Akbaş’ın Kaç Kere Evlendiğini Duyunca Şok Olacaksınız!
Televizyon ve sinema dünyasının usta isimlerinden biri olan ve eşi Beyhan Benek ile defalarca evlenmesiyle hafızalara kazınan oyunu Aydemir Akbaş, geçtiğimiz gün bir magazin programına katıldı. Katıldığı programda eşi Beyhan Benek ile ilgili konuşan Aydemir Akbaş, eşinin rahatsızlığına ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Televizyon ve sinema dünyasının usta isimlerinden biri olan ve eşi Beyhan Benek ile defalarca evlenmesiyle hafızalara kazınan oyunu Aydemir Akbaş, geçtiğimiz gün bir magazin programına katıldı. Katıldığı programda eşi Beyhan Benek ile ilgili konuşan Aydemir Akbaş, eşinin rahatsızlığına ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu. Peki, Aydemir Akbaş’ın eşi Beyhan Benek kimdir? Aydemir Akbaş’ın eşi Beyhan Benek kaç yaşında, aslen nereli? Beyhan Benek ve Aydemir Akbaş kaç kere evlendi? İşte, detaylar…
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07 Eki 2022 - 08:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.