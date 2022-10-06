- 06 Eki 2022 - 22:56

Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Sütyenli Pozuyla Ortalığı Karıştırdı! “Nesin Sen Peri Kızı Mı?” Bakanların Kalbi Yerinden Fırladı!

Ekranların gösterişli isimlerinden biri olan Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz günlerde reddettiği Amerikan dizisi teklifi ile gündemlere gelmişti. Bu kez yaptığı bir paylaşım ile herkesi kendisine hayran bırakan Biran Damla Yılmaz, cüretkarlığın dozunu artırdı. İşte detaylar...

Ekranların gösterişli isimlerinden biri olan Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz günlerde reddettiği Amerikan dizisi teklifi ile gündemlere gelmişti. Bu kez yaptığı bir paylaşım ile herkesi kendisine hayran bırakan Biran Damla Yılmaz, cüretkarlığın dozunu artırdı. Öte yandan Biran Damla Yılmaz’ın iddialı pozlarına adeta yorum yağdı! Peki, Biran Damla Yılmaz ne paylaştı? Biran Damla Yılmaz nasıl bir paylaşım yaptı? Biran Damla Yılmaz’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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06 Eki 2022 - 22:56 - Magazin

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