Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Artık Tanınmaz Bir Halde! Görenler Tekrar Tekrar Bakıyor; Ağızlar Açık Kalıyor! “Bu Kadarı da Pes!”
Komedi alanında tanınan ve rol aldığı yapımlar ile herkesi kendisine hayran bırakan ekran isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Peker Açıkalın, bir süredir ekranlarda görünmüyordu. En son 2018 yılında setlere giren Peker Açıkalın’ın bir sağlık sorunu yaşadığı öğrenilmişti. O günlerden bugünlere ekranlardan uzak yaşayan Peker Açıkalın ile ilgili son detaylar haberimizde...
Komedi alanında tanınan ve rol aldığı yapımlar ile herkesi kendisine hayran bırakan ekran isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Peker Açıkalın, bir süredir ekranlarda görünmüyordu. En son 2018 yılında setlere giren Peker Açıkalın’ın bir sağlık sorunu yaşadığı öğrenilmişti. O günlerden bugünlere ekranlardan uzak yaşayan Peker Açıkalın’ın son halini görenler resmen tanıyamadı! Peki, Peker Açıkalın iyileşti mi, sağlık durumu nasıl? Peker Açıkalın şimdi ne yapıyor? Peker Açıkalın son hali? İşte, detaylar…
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07 Eki 2022 - 08:48 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.