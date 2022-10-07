- 07 Eki 2022 - 08:48

Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Artık Tanınmaz Bir Halde! Görenler Tekrar Tekrar Bakıyor; Ağızlar Açık Kalıyor! “Bu Kadarı da Pes!”

Komedi alanında tanınan ve rol aldığı yapımlar ile herkesi kendisine hayran bırakan ekran isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Peker Açıkalın, bir süredir ekranlarda görünmüyordu. En son 2018 yılında setlere giren Peker Açıkalın’ın bir sağlık sorunu yaşadığı öğrenilmişti. O günlerden bugünlere ekranlardan uzak yaşayan Peker Açıkalın ile ilgili son detaylar haberimizde...

Komedi alanında tanınan ve rol aldığı yapımlar ile herkesi kendisine hayran bırakan ekran isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Peker Açıkalın, bir süredir ekranlarda görünmüyordu. En son 2018 yılında setlere giren Peker Açıkalın’ın bir sağlık sorunu yaşadığı öğrenilmişti. O günlerden bugünlere ekranlardan uzak yaşayan Peker Açıkalın’ın son halini görenler resmen tanıyamadı! Peki, Peker Açıkalın iyileşti mi, sağlık durumu nasıl? Peker Açıkalın şimdi ne yapıyor? Peker Açıkalın son hali? İşte, detaylar…

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07 Eki 2022 - 08:48 - Magazin

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