Beş Aylık Hamile Hazal Kaya’nın Cesur Pozları Yürekleri Hoplattı! “Sen Nasıl Böyle Güzelsin Be” Duru Güzelliğiyle Başları Döndürdü!

Meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılından bu yana evli olan ünlü oyuncu Hazal Kaya, ilk çocuğunu aynı yıl kucağına almış ve çift çocuklarına ‘Fikret Ali’ adını vermişti. Bu kez bir kız çocuğu bekledikleri öğrenilen çiftten yeni açıklama Hazal Kaya’dan geldi. Kızının ikinci adını açıklayan Hazal Kaya, kız annesi olmak ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, Hazal Kaya ne dedi? Hazal Kaya ne açıklamalarında bulundu? Hazal Kaya ile Ali Atay’ın kızlarının adı ne? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...