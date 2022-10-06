Beş Aylık Hamile Hazal Kaya’nın Cesur Pozları Yürekleri Hoplattı! “Sen Nasıl Böyle Güzelsin Be” Duru Güzelliğiyle Başları Döndürdü!
Meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılından bu yana evli olan ünlü oyuncu Hazal Kaya, ilk çocuğunu aynı yıl kucağına almış ve çift çocuklarına ‘Fikret Ali’ adını vermişti. Bu kez bir kız çocuğu bekledikleri öğrenilen çiftten yeni açıklama Hazal Kaya’dan geldi. İşte detaylar...
Meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılından bu yana evli olan ünlü oyuncu Hazal Kaya, ilk çocuğunu aynı yıl kucağına almış ve çift çocuklarına ‘Fikret Ali’ adını vermişti. Bu kez bir kız çocuğu bekledikleri öğrenilen çiftten yeni açıklama Hazal Kaya’dan geldi. Kızının ikinci adını açıklayan Hazal Kaya, kız annesi olmak ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, Hazal Kaya ne dedi? Hazal Kaya ne açıklamalarında bulundu? Hazal Kaya ile Ali Atay’ın kızlarının adı ne? İşte, detaylar…
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06 Eki 2022 - 16:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.