ŞOK Market Cuma Gününe Özel Büyük Müjdeyi Verdi! Dev İndirim... Yumurta, Salça Ayçiçek Yağı, Un ve Şeker Fiyatları Resmen Düştü! İşte Şok Market’teki İnanılmaz İndirimler!
Son dönemde vatandaşların alışverişte en çok tercih ettiği zincir marketlerden biri olan Şok market tüm müşterilerini sevindirecek dev kampanyayı yayınladı. Onlarca temel üründe inanılmaz kampanyalar hazırlayan Şok marketteki indirimli ürünler ve fiyat listesi ise şu şekilde.
Sahip olduğu kaliteli ürünleri indirimli fiyatlar ile müşterilerinin seçeneğine sunan Şok market yine müşterilerinin taleplerini göz önünce bulundurarak birçok temel üründe indirime gidiyor. İşte Şok marketteki indirimli ürünler ve fiyat listesi.
Anadolu Çiftliği M boy 30’lu Yumurta: 62,50 TL
Anadolu Çiftliği L boy 15’li Yumurta: 37,75 TL
Anadolu Çiftliği Gezen Tavuk Yumurta 10’lu: 32,90 TL
Anadolu Çiftliği Omega 3 M boy 10’lu Yumurta: 29,90 TL
Yuşa Bıldırcın Yumurtası 12 adet: 15,95 TL
Vatan Domates Salçası 930 gram: 29,50 TL
Tat Domates Salçası 830 gram: 49,90 TL
Vatan Domates Salçası 4300 gram: 149,90 TL
Bizim Vatan Domates Salçası 650 gram: 34,50 TL
Piyale Un 5 kg: 55 TL
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06 Eki 2022 - 22:47 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.