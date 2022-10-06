- 06 Eki 2022 - 22:47

ŞOK Market Cuma Gününe Özel Büyük Müjdeyi Verdi! Dev İndirim... Yumurta, Salça Ayçiçek Yağı, Un ve Şeker Fiyatları Resmen Düştü! İşte Şok Market’teki İnanılmaz İndirimler!

Son dönemde vatandaşların alışverişte en çok tercih ettiği zincir marketlerden biri olan Şok market tüm müşterilerini sevindirecek dev kampanyayı yayınladı. Onlarca temel üründe inanılmaz kampanyalar hazırlayan Şok marketteki indirimli ürünler ve fiyat listesi ise şu şekilde.

Sahip olduğu kaliteli ürünleri indirimli fiyatlar ile müşterilerinin seçeneğine sunan Şok market yine müşterilerinin taleplerini göz önünce bulundurarak birçok temel üründe indirime gidiyor. İşte Şok marketteki indirimli ürünler ve fiyat listesi.

Anadolu Çiftliği M boy 30’lu Yumurta: 62,50 TL

Anadolu Çiftliği L boy 15’li Yumurta: 37,75 TL

Anadolu Çiftliği Gezen Tavuk Yumurta 10’lu: 32,90 TL

Anadolu Çiftliği Omega 3 M boy 10’lu Yumurta: 29,90 TL

Yuşa Bıldırcın Yumurtası 12 adet: 15,95 TL

Vatan Domates Salçası 930 gram: 29,50 TL

Tat Domates Salçası 830 gram: 49,90 TL

Vatan Domates Salçası 4300 gram: 149,90 TL

Bizim Vatan Domates Salçası 650 gram: 34,50 TL

Piyale Un 5 kg: 55 TL

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06 Eki 2022 - 22:47 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Tarım Kredi Zincir Marketlere Resti Çekti! Ayçiçek Yağı, Et, Yumurta, Tereyağı, Şeker… Yok Yok! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Un 9 Lira, Pirinç 27 Lira, Tuvalet Kağıda 53 Liraya Düştü! mask
Tarım Kredi Zincir Marketlere Resti Çekti! Ayçiçek Yağı, Et, Yumurta, Tereyağı, Şeker… Yok Yok! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Un 9 Lira, Pirinç 27 Lira, Tuvalet Kağıda 53 Liraya Düştü!
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Carrefoursa Market’ten Tarihi Dev İndirim! Kırmızı Et, Ayçiçek Yağı, Kaşar Peyniri, Bakliyat, Tereyağı, Temizlik Ürünlerinde Fiyatlar Düştü! Dip Fiyatları Kesin Görmelisiniz...
A101 Market’ten İnanılmaz Hafta İçi Özel Kampanyası! Salça, Şeker, Tereyağı, Kaşar Peyniri ve Zeytin Gibi Onlarca Üründe Fiyatlar Resmen Düştü! İşte A101’deki İnanılmaz İndirimler! mask
A101 Market’ten İnanılmaz Hafta İçi Özel Kampanyası! Salça, Şeker, Tereyağı, Kaşar Peyniri ve Zeytin Gibi Onlarca Üründe Fiyatlar Resmen Düştü! İşte A101’deki İnanılmaz İndirimler!
A101 Market’te Bomba Hafta Sonu İndirim Furyası! Zeytin, Süt Ürünü Un ve Temizlik Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Uçurumdan Düştü! Hepsi 10,95 TL, 15,25 TL, 20,25 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
A101 Market’te Bomba Hafta Sonu İndirim Furyası! Zeytin, Süt Ürünü Un ve Temizlik Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Uçurumdan Düştü! Hepsi 10,95 TL, 15,25 TL, 20,25 TL’den Satışa Sunuluyor!
BİM Market’ten İndirim Rüzgarı! Ayçiçek Yağı, Bakliyat, Bebek Bezi ve Deterjan Fiyatları Düştü! Fiyatlar Resmen Dip Yaptı! Reyonlar Boşalmaya Başladı! mask
BİM Market’ten İndirim Rüzgarı! Ayçiçek Yağı, Bakliyat, Bebek Bezi ve Deterjan Fiyatları Düştü! Fiyatlar Resmen Dip Yaptı! Reyonlar Boşalmaya Başladı!
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Tarım Kredi Marketten Çıldırtan Dev İndirim! Sucuk, Çay, Tavuk, Deterjan, Peynir, Bulgur, Nohut Fiyatları Diplerde! 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Bile 135 Lira…
Şok Market’ten İndirim Müjdesi! Kırmızı Et, Tavuk, Yumurta, Sucuk ve Pastırma ve Süt Fiyatları Resmen Yarıya İndi! 16,75 TL, 25,10 TL, 27,50 TL’ye Düştü! Reyonlar Tükenmeye Başladı! mask
Şok Market’ten İndirim Müjdesi! Kırmızı Et, Tavuk, Yumurta, Sucuk ve Pastırma ve Süt Fiyatları Resmen Yarıya İndi! 16,75 TL, 25,10 TL, 27,50 TL’ye Düştü! Reyonlar Tükenmeye Başladı!
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A101 Market’ten Büyük Müjde! Televizyon 2,299 TL, Cep Telefonu 2,999 TL'ye Düştü! Elektronik, Beyaz Eşya ve Gıda Ürünlerinde Dev İndirimler!
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