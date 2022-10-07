BİM Market’ten İnanılmaz Hafta sonu Kampanyası! Görenler Sepetlerine Çifter Çifter Ekliyor! Kaşar Peyniri, Tereyağı, Çay, Peynir, Zeytin ve Makarna Gibi Onlarca Üründe Fiyatlar Yarıya İndi. İşte İndirim Yağmuruna Tutulmuş O ürünler!
Yaptığı indirimler ile vatandaşların gönlünde taht kuran Bim market inanılmaz kampanyalar yayınlamaya devam ediyor. Her hafta onlarca üründe indirim gerçekleştiren Bim marketteki o indirimler ise şu şekilde.
Her hafta müşterileri için onlarca üründe indirimler gerçekleştiren Bim market bu hafta sonuna özel olarak birçok üründe indirime gitti. Müşterilerinin talepleri doğrultusunda indirimler gerçekleştiren Bim marketteki indirimler ise şu şekilde.
Pınar Denge Laktozsuz Yoğurt 750 gram: 17,50 TL
Marmarabirlik Olive Home Organik Siyah Zeytin 500 gram: 32,50 TL
Doyum Organik Pilavlık Bulgur 500 gram: 13,50 TL
Doyum Organik Köftelik Bulgur 500 gram: 13,50 TL
Tire Organik Makarna Çeşitleri 500 gram: 11,50 TL
Karali Demleme Yeşil Çay 200 gram: 19,50 TL
Çaykur Organik Hemşin Çay 400 gram: 64,50 TL
İçim Yarım Yağlı Yoğurt 3 kg: 46,50 TL
İçim Tereyağı 750 gram: 99 TL
Sek Kaymaksız Yoğurt 900 gram: 24,50 TL
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07 Eki 2022 - 16:27 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.