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07 Eki 2022 - 16:27

BİM Market’ten İnanılmaz Hafta sonu Kampanyası! Görenler Sepetlerine Çifter Çifter Ekliyor! Kaşar Peyniri, Tereyağı, Çay, Peynir, Zeytin ve Makarna Gibi Onlarca Üründe Fiyatlar Yarıya İndi. İşte İndirim Yağmuruna Tutulmuş O ürünler!

Yaptığı indirimler ile vatandaşların gönlünde taht kuran Bim market inanılmaz kampanyalar yayınlamaya devam ediyor. Her hafta onlarca üründe indirim gerçekleştiren Bim marketteki o indirimler ise şu şekilde.