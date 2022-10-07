- 07 Eki 2022 - 16:27

BİM Market’ten İnanılmaz Hafta sonu Kampanyası! Görenler Sepetlerine Çifter Çifter Ekliyor! Kaşar Peyniri, Tereyağı, Çay, Peynir, Zeytin ve Makarna Gibi Onlarca Üründe Fiyatlar Yarıya İndi. İşte İndirim Yağmuruna Tutulmuş O ürünler!

Yaptığı indirimler ile vatandaşların gönlünde taht kuran Bim market inanılmaz kampanyalar yayınlamaya devam ediyor. Her hafta onlarca üründe indirim gerçekleştiren Bim marketteki o indirimler ise şu şekilde.

Her hafta müşterileri için onlarca üründe indirimler gerçekleştiren Bim market bu hafta sonuna özel olarak birçok üründe indirime gitti. Müşterilerinin talepleri doğrultusunda indirimler gerçekleştiren Bim marketteki indirimler ise şu şekilde.

Pınar Denge Laktozsuz Yoğurt 750 gram: 17,50 TL

Marmarabirlik Olive Home Organik Siyah Zeytin 500 gram: 32,50 TL

Doyum Organik Pilavlık Bulgur 500 gram: 13,50 TL

Doyum Organik Köftelik Bulgur 500 gram: 13,50 TL

Tire Organik Makarna Çeşitleri 500 gram: 11,50 TL

Karali Demleme Yeşil Çay 200 gram: 19,50 TL

Çaykur Organik Hemşin Çay 400 gram: 64,50 TL

İçim Yarım Yağlı Yoğurt 3 kg: 46,50 TL

İçim Tereyağı 750 gram: 99 TL

Sek Kaymaksız Yoğurt 900 gram: 24,50 TL

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07 Eki 2022 - 16:27 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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ŞOK Market Cuma Gününe Özel Büyük Müjdeyi Verdi! Dev İndirim... Yumurta, Salça Ayçiçek Yağı, Un ve Şeker Fiyatları Resmen Düştü! İşte Şok Market’teki İnanılmaz İndirimler!
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Tarım Kredi Zincir Marketlere Resti Çekti! Ayçiçek Yağı, Et, Yumurta, Tereyağı, Şeker… Yok Yok! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Un 9 Lira, Pirinç 27 Lira, Tuvalet Kağıda 53 Liraya Düştü!
Carrefoursa Market’ten Tarihi Dev İndirim! Kırmızı Et, Ayçiçek Yağı, Kaşar Peyniri, Bakliyat, Tereyağı, Temizlik Ürünlerinde Fiyatlar Düştü! Dip Fiyatları Kesin Görmelisiniz... mask
Carrefoursa Market’ten Tarihi Dev İndirim! Kırmızı Et, Ayçiçek Yağı, Kaşar Peyniri, Bakliyat, Tereyağı, Temizlik Ürünlerinde Fiyatlar Düştü! Dip Fiyatları Kesin Görmelisiniz...
A101 Market’ten İnanılmaz Hafta İçi Özel Kampanyası! Salça, Şeker, Tereyağı, Kaşar Peyniri ve Zeytin Gibi Onlarca Üründe Fiyatlar Resmen Düştü! İşte A101’deki İnanılmaz İndirimler! mask
A101 Market’ten İnanılmaz Hafta İçi Özel Kampanyası! Salça, Şeker, Tereyağı, Kaşar Peyniri ve Zeytin Gibi Onlarca Üründe Fiyatlar Resmen Düştü! İşte A101’deki İnanılmaz İndirimler!
A101 Market’te Bomba Hafta Sonu İndirim Furyası! Zeytin, Süt Ürünü Un ve Temizlik Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Uçurumdan Düştü! Hepsi 10,95 TL, 15,25 TL, 20,25 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
A101 Market’te Bomba Hafta Sonu İndirim Furyası! Zeytin, Süt Ürünü Un ve Temizlik Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Uçurumdan Düştü! Hepsi 10,95 TL, 15,25 TL, 20,25 TL’den Satışa Sunuluyor!
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Tarım Kredi Marketten Çıldırtan Dev İndirim! Sucuk, Çay, Tavuk, Deterjan, Peynir, Bulgur, Nohut Fiyatları Diplerde! 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Bile 135 Lira… mask
Tarım Kredi Marketten Çıldırtan Dev İndirim! Sucuk, Çay, Tavuk, Deterjan, Peynir, Bulgur, Nohut Fiyatları Diplerde! 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Bile 135 Lira…
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BİM Market’ten İnanılmaz Hafta sonu Kampanyası! Görenler Sepetlerine Çifter Çifter Ekliyor! Kaşar Peyniri, Tereyağı, Çay, Peynir, Zeytin ve Makarna Gibi Onlarca Üründe Fiyatlar Yarıya İndi. İşte İndirim Yağmuruna Tutulmuş O ürünler! mask
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