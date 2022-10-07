- 07 Eki 2022 - 17:05 G: 07 Eki 2022 - 17:19

Star TV Ekranlarında Taciz Skandalı! Daha İlk Bölümde Öyle Sahneler Ekranlara Geldi Ki... Neslihan Atagül Resmen Çıldırdı... Nasıl Mideniz Kaldırıyor!

Star TV ekranlarında bir taciz skandalı yaşandı. Daha ilk bölümden ekranlara gelen sahneler ise seyirciyi hayrete düşürdü. Neslihan Atagül’ü resmen çılgına çeviren olay karşısında gelen yorumlarsa sosyal medyayı yaktı geçti. İlk bölümde yaşananların ardından gelen eleştiri ve yorumları sizin için derledik. İşte detaylar!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun başrollerini oynadığı Gecenin Ucunda dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Kısa sürede hem tüm reytingleri topladı hem de resmi YouTube kanalında milyonlarca izlenme kazandı. İzleyenler tarafından kısa sürede büyük ilgi toplayan dizinin ilk bölümünde yaşanan taciz olayıysa mideleri kaldırdı. Tepki toplayan tüm sahneleri mercek altına aldık.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

07 Eki 2022 - 17:05 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Mehmet Ali Erbil ve Kızı Birlikte Gittikleri Yerde... “Bu Ne Saçma Sapan Bir Hayat, Omurgasızlar!” Sosyal Medya Bu Haberi Konuşuyor... Şok Eden Paylaşım! mask
Mehmet Ali Erbil ve Kızı Birlikte Gittikleri Yerde... “Bu Ne Saçma Sapan Bir Hayat, Omurgasızlar!” Sosyal Medya Bu Haberi Konuşuyor... Şok Eden Paylaşım!
BİM Market’ten İnanılmaz Hafta sonu Kampanyası! Görenler Sepetlerine Çifter Çifter Ekliyor! Kaşar Peyniri, Tereyağı, Çay, Peynir, Zeytin ve Makarna Gibi Onlarca Üründe Fiyatlar Yarıya İndi. İşte İndirim Yağmuruna Tutulmuş O ürünler! mask
BİM Market’ten İnanılmaz Hafta sonu Kampanyası! Görenler Sepetlerine Çifter Çifter Ekliyor! Kaşar Peyniri, Tereyağı, Çay, Peynir, Zeytin ve Makarna Gibi Onlarca Üründe Fiyatlar Yarıya İndi. İşte İndirim Yağmuruna Tutulmuş O ürünler!
Masterchef Barış'ın Yarışmadan Kovulmasına Ramak Var! Kimsenin Evinde Yapmadığını 83 Milyonun Önünde Yapınca... Mehmet Şef, Ensesinden Tutup Atın Şunu! mask
Masterchef Barış'ın Yarışmadan Kovulmasına Ramak Var! Kimsenin Evinde Yapmadığını 83 Milyonun Önünde Yapınca... Mehmet Şef, Ensesinden Tutup Atın Şunu!
Zeynep Bastık’tan Vodafone Red İşbirliğiyle Yeni Akustik Performans Serisi... mask
Zeynep Bastık’tan Vodafone Red İşbirliğiyle Yeni Akustik Performans Serisi...
Reklamların Da Kraliçesi Demet Akalın Oldu... mask
Reklamların Da Kraliçesi Demet Akalın Oldu...
Mehmet Dinçerler Instagram Üzerinden Öyle Bir İsmi Takibe Aldı Ki! Gören Duyan Herkes Şaşırdı! Aman Hadise Görmesin! Yer Yerinden Oynayacak! mask
Mehmet Dinçerler Instagram Üzerinden Öyle Bir İsmi Takibe Aldı Ki! Gören Duyan Herkes Şaşırdı! Aman Hadise Görmesin! Yer Yerinden Oynayacak!
Bir Peri Masalı Dizisi Yapımcısının Başına Bela Oldu! Nişanlı Adamın Evine Girip... Yasak Aşk Bombası Öyle Bir Patlak Verdi Ki, Duyanlar Midesi Kaldıramıyor! mask
Bir Peri Masalı Dizisi Yapımcısının Başına Bela Oldu! Nişanlı Adamın Evine Girip... Yasak Aşk Bombası Öyle Bir Patlak Verdi Ki, Duyanlar Midesi Kaldıramıyor!
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Hakkında Titreten İddia! Boşanacakları Gündeme Gelmişti; Verdikleri Karar Twitter'ı Ayağa Kaldırdı! 2. Çocuktan Sonra... mask
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Hakkında Titreten İddia! Boşanacakları Gündeme Gelmişti; Verdikleri Karar Twitter'ı Ayağa Kaldırdı! 2. Çocuktan Sonra...
Somer Sivrioğlu’ndan Üvey Anne İtirafı! Yaptıkları Kan Dondurdu; Yenilir Yutulur Şeyler Değil! Meğer Defalarca Kez… “Yok Artık!” mask
Somer Sivrioğlu’ndan Üvey Anne İtirafı! Yaptıkları Kan Dondurdu; Yenilir Yutulur Şeyler Değil! Meğer Defalarca Kez… “Yok Artık!”
Masterchef Serpilay'ın Somer Şef Gerçeği Şok Etti' Torpilli Olduğu Konuşulup Duruyordu; Meğer Defalarca Kez... Eziksin Kızım! Neler Olmuş Neler... mask
Masterchef Serpilay'ın Somer Şef Gerçeği Şok Etti' Torpilli Olduğu Konuşulup Duruyordu; Meğer Defalarca Kez... Eziksin Kızım! Neler Olmuş Neler...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Star TV Ekranlarında Taciz Skandalı! Daha İlk Bölümde Öyle Sahneler Ekranlara Geldi Ki... Neslihan Atagül Resmen Çıldırdı... Nasıl Mideniz Kaldırıyor! mask
Star TV Ekranlarında Taciz Skandalı! Daha İlk Bölümde Öyle Sahneler Ekranlara Geldi Ki... Neslihan Atagül Resmen Çıldırdı... Nasıl Mideniz Kaldırıyor!
Mehmet Ali Erbil ve Kızı Birlikte Gittikleri Yerde... “Bu Ne Saçma Sapan Bir Hayat, Omurgasızlar!” Sosyal Medya Bu Haberi Konuşuyor... Şok Eden Paylaşım! mask
Mehmet Ali Erbil ve Kızı Birlikte Gittikleri Yerde... “Bu Ne Saçma Sapan Bir Hayat, Omurgasızlar!” Sosyal Medya Bu Haberi Konuşuyor... Şok Eden Paylaşım!
BİM Market’ten İnanılmaz Hafta sonu Kampanyası! Görenler Sepetlerine Çifter Çifter Ekliyor! Kaşar Peyniri, Tereyağı, Çay, Peynir, Zeytin ve Makarna Gibi Onlarca Üründe Fiyatlar Yarıya İndi. İşte İndirim Yağmuruna Tutulmuş O ürünler! mask
BİM Market’ten İnanılmaz Hafta sonu Kampanyası! Görenler Sepetlerine Çifter Çifter Ekliyor! Kaşar Peyniri, Tereyağı, Çay, Peynir, Zeytin ve Makarna Gibi Onlarca Üründe Fiyatlar Yarıya İndi. İşte İndirim Yağmuruna Tutulmuş O ürünler!
Masterchef Barış'ın Yarışmadan Kovulmasına Ramak Var! Kimsenin Evinde Yapmadığını 83 Milyonun Önünde Yapınca... Mehmet Şef, Ensesinden Tutup Atın Şunu! mask
Masterchef Barış'ın Yarışmadan Kovulmasına Ramak Var! Kimsenin Evinde Yapmadığını 83 Milyonun Önünde Yapınca... Mehmet Şef, Ensesinden Tutup Atın Şunu!
Mehmet Dinçerler Instagram Üzerinden Öyle Bir İsmi Takibe Aldı Ki! Gören Duyan Herkes Şaşırdı! Aman Hadise Görmesin! Yer Yerinden Oynayacak! mask
Mehmet Dinçerler Instagram Üzerinden Öyle Bir İsmi Takibe Aldı Ki! Gören Duyan Herkes Şaşırdı! Aman Hadise Görmesin! Yer Yerinden Oynayacak!
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Hakkında Titreten İddia! Boşanacakları Gündeme Gelmişti; Verdikleri Karar Twitter'ı Ayağa Kaldırdı! 2. Çocuktan Sonra... mask
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Hakkında Titreten İddia! Boşanacakları Gündeme Gelmişti; Verdikleri Karar Twitter'ı Ayağa Kaldırdı! 2. Çocuktan Sonra...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL