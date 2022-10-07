Star TV Ekranlarında Taciz Skandalı! Daha İlk Bölümde Öyle Sahneler Ekranlara Geldi Ki... Neslihan Atagül Resmen Çıldırdı... Nasıl Mideniz Kaldırıyor!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun başrollerini oynadığı Gecenin Ucunda dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Kısa sürede hem tüm reytingleri topladı hem de resmi YouTube kanalında milyonlarca izlenme kazandı. İzleyenler tarafından kısa sürede büyük ilgi toplayan dizinin ilk bölümünde yaşanan taciz olayıysa mideleri kaldırdı. Tepki toplayan tüm sahneleri mercek altına aldık.

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