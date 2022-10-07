Star TV Ekranlarında Taciz Skandalı! Daha İlk Bölümde Öyle Sahneler Ekranlara Geldi Ki... Neslihan Atagül Resmen Çıldırdı... Nasıl Mideniz Kaldırıyor!
Star TV ekranlarında bir taciz skandalı yaşandı. Daha ilk bölümden ekranlara gelen sahneler ise seyirciyi hayrete düşürdü. Neslihan Atagül’ü resmen çılgına çeviren olay karşısında gelen yorumlarsa sosyal medyayı yaktı geçti. İlk bölümde yaşananların ardından gelen eleştiri ve yorumları sizin için derledik. İşte detaylar!
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun başrollerini oynadığı Gecenin Ucunda dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Kısa sürede hem tüm reytingleri topladı hem de resmi YouTube kanalında milyonlarca izlenme kazandı. İzleyenler tarafından kısa sürede büyük ilgi toplayan dizinin ilk bölümünde yaşanan taciz olayıysa mideleri kaldırdı. Tepki toplayan tüm sahneleri mercek altına aldık.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.