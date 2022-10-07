- 07 Eki 2022 - 20:41

Masterchef Gamze 5 Çocuğunun Yanına Dönmeyi Seçti! Acun Medya'nın Yoluna Gül Dökmediği Kaldı, Ne Yaparsa Yapsın İkna Edemedi! Güle Güle!

TV8 ekranlarının en sevilen ve reytinglerin altını üstüne getiren yarışması Masterchef yarışmacılarından Gamze, 5 çocuğunun yanına dönmeyi seçti. Acun Medya ekibi ne yapsa ne etse Gamze’yi ikna edemediği ve kararından döndüremediği ortadayken neden Gamze’nin yarışmadan ayrılmak istediğiyse merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranları aracılığıyla seyircisiyle buluşan Masterchef yarışmasında sular durulmak bilmezken öte yandan da yarışmacılar arasındaki tansiyon bir türlü düşmek bilmiyor. Bununla birlikte son bölümlerde en çok göze çarpan isimlerden birisi olan Gamze’yle ilgili de ortaya çıkan bu gerçek izleyenleri şok etti.

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07 Eki 2022 - 20:41 Ankara- Yaşam

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