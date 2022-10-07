Masterchef Gamze 5 Çocuğunun Yanına Dönmeyi Seçti! Acun Medya'nın Yoluna Gül Dökmediği Kaldı, Ne Yaparsa Yapsın İkna Edemedi! Güle Güle!

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranları aracılığıyla seyircisiyle buluşan Masterchef yarışmasında sular durulmak bilmezken öte yandan da yarışmacılar arasındaki tansiyon bir türlü düşmek bilmiyor. Bununla birlikte son bölümlerde en çok göze çarpan isimlerden birisi olan Gamze’yle ilgili de ortaya çıkan bu gerçek izleyenleri şok etti.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!