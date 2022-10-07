Masterchef Gamze 5 Çocuğunun Yanına Dönmeyi Seçti! Acun Medya'nın Yoluna Gül Dökmediği Kaldı, Ne Yaparsa Yapsın İkna Edemedi! Güle Güle!
TV8 ekranlarının en sevilen ve reytinglerin altını üstüne getiren yarışması Masterchef yarışmacılarından Gamze, 5 çocuğunun yanına dönmeyi seçti. Acun Medya ekibi ne yapsa ne etse Gamze’yi ikna edemediği ve kararından döndüremediği ortadayken neden Gamze’nin yarışmadan ayrılmak istediğiyse merak konusu oldu.
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranları aracılığıyla seyircisiyle buluşan Masterchef yarışmasında sular durulmak bilmezken öte yandan da yarışmacılar arasındaki tansiyon bir türlü düşmek bilmiyor. Bununla birlikte son bölümlerde en çok göze çarpan isimlerden birisi olan Gamze’yle ilgili de ortaya çıkan bu gerçek izleyenleri şok etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.