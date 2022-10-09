- 09 Eki 2022 - 08:36

Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Şok Eden Açıklama! Akılların Ucundan Bile Geçmezdi, Hasan Can Kaya Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!”

Youtube’da yapmaya başladığı Konuşanlar isimli komedi programını Exxen isimli Acun Medya dijital yayın platformunun hayata geçmesiyle birlikte bu platforma taşıyan Hasan Can Kaya, günden güne popülaritesini daha da artırmaya başladı. Daha önce pek çok yapımı senaristlik unvanıyla destek veren Hasan Can Kaya ile ilgili son gelişmeler haberimizde...

Youtube’da yapmaya başladığı Konuşanlar isimli komedi programını Exxen isimli Acun Medya dijital yayın platformunun hayata geçmesiyle birlikte bu platforma taşıyan Hasan Can Kaya, günden güne popülaritesini daha da artırmaya başladı. Daha önce pek çok yapımı senaristlik unvanıyla destek veren Hasan Can Kaya, bu kez kendisi için bir senaryo kaleme aldı. Hasan Can Kaya’nın bir film yapacağı öğrenildi! Peki, Hasan Can Kaya film mi çekiyor? Hasan Can Kaya’nın filmi hangisi? Hasan Can Kaya’nın filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Hasan Can Kaya’nın filmi ne zaman vizyona girecek? İşte, detaylar…

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09 Eki 2022 - 08:36 - Magazin

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