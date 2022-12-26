- 26 Ara 2022 - 20:04 G: 26 Ara 2022 - 20:06

Demet Akalın Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Şarkıcı Demet Akalın Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Türk müzik dünyasında girdiği polemiklerle ile hafızalara kazınan ünlü pop şarkıcısı Demet Akalın, dün sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile sosyal medya kullanıcılarını bir kez daha karşısına aldı. Sosyal medya kullanıcılarının tiye aldığı Demet Akalın’ın nasıl ünlü olduğunu duyanlar ise, duyduklarına inanamadı! İşte Demet Akalın ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Türk müzik dünyasında girdiği polemiklerle ile hafızalara kazınan ünlü pop şarkıcısı Demet Akalın, dün sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile sosyal medya kullanıcılarını bir kez daha karşısına aldı. Sosyal medya kullanıcılarının tiye aldığı Demet Akalın’ın nasıl ünlü olduğunu duyanlar ise, duyduklarına inanamadı! Peki, Demet Akalın kimdir, kaç yaşındadır? Demet Akalın nasıl ünlü oldu? Demet Akalın evli mi, Okan Kurt ile evlendi mi? İşte, detaylar…

Demet Akalın Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Sanatçı Demet Akalın, 23 Nisan 1972 (52 yaş) Gölcük ilçesinde doğmuş şarkıcı, oyuncu ve eski mankenlik yapmış ünlüdür. 1990'larda mankenliğe ek olarak bazı filmlerde de yer almıştır. İlk ve orta dereceli eğitimini Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tamamlamıştır ve ilginç fiziği sayesinde mankenlik kursuna katılmış ve podyumlara çıkmıştır.

Mankenlik kursunda başarılı olunca Neşe Erberk'in mankenlik ajansına girmeyi başarmıştır. Ayrıca 1992 yılında 'Günlerden Pazar', 1994 yılında 'Tele Anahtar' ve aynı yıl Hülya rolüyle 'Sensiz Olmaz' filmlerinde yer almıştır. Bu filmlerin yanı sıra 'Hayatın Anlamı' isimli bir televizyon filminde de yer almıştır.

Demet Akalın Şarkıları ve Sanat Hayatı

Demet Akalın, mankenlik ve oyunculuk yaparken aynı zamanda gazinolarda da boy göstermeye başlamıştır. 1996 yılında ilk plağı olan 'Sebebim' albümünü yayınlamış, ancak bu girişimi pek beğenilmemiş ve tutmamıştır.

1998 yılında ise Kanal D'de yer alan 'Sibel' adlı dizide Deniz rolünü canlandırmıştır. 2000'li yıllar ise Demet Akalın adına dönüm noktalarıyla dolu olmuştur. 2000 yılının yazında çıkardığı 'Yalan Sevdan' albümü, ilk albümün aksine çok beğenilmiş ve 'giderli şarkı' ekolünü başlatan birçok şarkıyı bünyesinde barındırmıştır.

Özellikle 'Senin Anan Güzel Mİ?' şarkısı müzik eleştirmenlerinin dikkatini çekmiştir. 2004 yılında ise Serdar Ortaç ve Yıldız Tilbe gibi isimlerle çalıştığı 'Banane' albümünü çıkarmış ve kariyer basamaklarını tırmanmaya başlamıştır.

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26 Ara 2022 - 20:04 - Magazin

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