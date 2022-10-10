Sibel Can’ın Gelini İçin Yaptıkları Düğünü Karıştırdı! “Bizim Kaynana Çeyrek Takıp Geri İstemişti!” Milyon Liralık Ürünü Gözden Çıkarıp… “Yok Artık!”
Usta şarkıcı Sibel Can’ın gelini için yaptıkları düğünü resmen karıştırdı. Milyon liralık ürünü gözden çıkaran Sibel Can’a “Bizim kaynana, çeyrek takıp geri istemişti” yorumlarına neden oldu! Milyon liralık ürünü gözden çıkaran Sibel Can, sosyal medyayı resmen salladı geçti! Peki, Sibel Can, oğlu Engincan Ural’ın biricik eşi Merve Kaya için ne yaptı?
Sibel Can’ın 1988 ile 1999 arasında evli olduğu Hakan Ural’dan dünyaya gelen biricik oğlu Engincan Ural, dün akşam itibariyle evlendi. Bodrum’un en lüks mekanlarından birinde dünyaya giren Merve Kaya ve Engincan Ural çifti, sosyal medyayı sallamıştı. Merve Kaya’nın sade ve şık gelinliği, takipçilerinden tam not almıştı. Düğünün takı sırasında yaşananlar ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.