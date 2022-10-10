Sibel Can’ın Gelini İçin Yaptıkları Düğünü Karıştırdı! “Bizim Kaynana Çeyrek Takıp Geri İstemişti!” Milyon Liralık Ürünü Gözden Çıkarıp… “Yok Artık!”

Sibel Can’ın 1988 ile 1999 arasında evli olduğu Hakan Ural’dan dünyaya gelen biricik oğlu Engincan Ural, dün akşam itibariyle evlendi. Bodrum’un en lüks mekanlarından birinde dünyaya giren Merve Kaya ve Engincan Ural çifti, sosyal medyayı sallamıştı. Merve Kaya’nın sade ve şık gelinliği, takipçilerinden tam not almıştı. Düğünün takı sırasında yaşananlar ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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