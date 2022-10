Aşkını Kaybedince Şair Olan Burçlar Hangisidir? Çok Duygusallar… İşte Geceleri Düşünmekten Uzun Geceler Yaşayan O Burçlar…

Her burcun karakterlere sağladığı birtakım özellikler nasıl sosyal insan olunacağından nasıl birer aşık olunacağına kadar pek çok konuda insanları etkiliyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, aşk acısına ya da aşktaki kayıplara asla tahammül edemiyor. İlişkileri bittiğinde son derece duygusallaşan bu burçlar, adeta geceleri şair kesiliyor. Sevgilisini her an düşünen bu burçların özellikle geceleri gözüne bir gram uyku bile girmiyor! Peki, aşkını kaybedince şair olan burçlar hangisidir? İşte geceleri düşünmekten uzun geceler yaşayan o burçlar…