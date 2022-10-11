Demet Özdemir'in Giydiği Pantolon ve Ceketin Fiyatı Tartışma Yarattı! Oğuzhan Koç Ek İş Arayışında! Çantası 46 Bin, Küpesi 91 Bin TL... Olay Koptu!

Şubat ayında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, biricik sevgilisine “Evet” demişti. Etiler’de lüks bir otelin kral odasına evlenme teklifi alan Demet Özdemir, aynı otelde düğününü yapmıştı. Sosyal medyada yankı uyandıran Demet Özdemir’in düğününde giymiş olduğu gelinlikler tepkilere neden olmuştu. Halı kaydırmazına ve sinekliğe benzetilen Demet Özdemir’in gelinliği, sosyal medyayı sallamıştı. Düğünden sonra ekranlara yeniden dönen Demet Özdemir’in küpelerine verdiği paranın değeri şok etti! İşte merak edilenler…

Şubat ayında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, biricik sevgilisine “Evet” demişti. Etiler’de lüks bir otelin kral odasına evlenme teklifi alan Demet Özdemir, aynı otelde düğününü yapmıştı. Sosyal medyada yankı uyandıran Demet Özdemir’in düğününde giymiş olduğu gelinlikler tepkilere neden olmuştu. Halı kaydırmazına ve sinekliğe benzetilen Demet Özdemir’in gelinliği, sosyal medyayı sallamıştı. Düğünden sonra ekranlara yeniden dönen Demet Özdemir’in küpelerine verdiği paranın değeri şok etti! İşte merak edilenler…