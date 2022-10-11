Demet Özdemir'in Giydiği Pantolon ve Ceketin Fiyatı Tartışma Yarattı! Oğuzhan Koç Ek İş Arayışında! Çantası 46 Bin, Küpesi 91 Bin TL... Olay Koptu!
Geçtiğimiz nisan ayında dünya evine giren Demet Özdemir, eşi Oğuzhan Koç’un ocağına adeta incir ağacı dikti! Sadece çantası bile 46 bin lira olan Demet Özdemir, asıl olayı küpelerinde kopardı! “Nereden kazanıyorsunuz bu kadar parayı!” yorumlarına neden olan Demet Özdemir, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Şubat ayında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, biricik sevgilisine “Evet” demişti. Etiler’de lüks bir otelin kral odasına evlenme teklifi alan Demet Özdemir, aynı otelde düğününü yapmıştı. Sosyal medyada yankı uyandıran Demet Özdemir’in düğününde giymiş olduğu gelinlikler tepkilere neden olmuştu. Halı kaydırmazına ve sinekliğe benzetilen Demet Özdemir’in gelinliği, sosyal medyayı sallamıştı. Düğünden sonra ekranlara yeniden dönen Demet Özdemir’in küpelerine verdiği paranın değeri şok etti! İşte merak edilenler…
Şubat ayında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, biricik sevgilisine “Evet” demişti. Etiler’de lüks bir otelin kral odasına evlenme teklifi alan Demet Özdemir, aynı otelde düğününü yapmıştı. Sosyal medyada yankı uyandıran Demet Özdemir’in düğününde giymiş olduğu gelinlikler tepkilere neden olmuştu. Halı kaydırmazına ve sinekliğe benzetilen Demet Özdemir’in gelinliği, sosyal medyayı sallamıştı. Düğünden sonra ekranlara yeniden dönen Demet Özdemir’in küpelerine verdiği paranın değeri şok etti! İşte merak edilenler…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.