Altın Fiyatları Vitesi Artırdı! Bundan Sonra Altını Ucuza Almak Hikaye Olacak! 12 Ekim Fiyatları Şoktan Şoka Soktu! Neler Oluyor?
Altın fiyatları, güne vites artırarak başladı! Bundan sonra altının ucuza alınmayacağına dair yorumlarda arkaya geldi. 12 Ekim altın fiyatlarını görenler ne diyeceğini şaşırdı! Uzun bir süredir yükselişte olan altın, dün itibariyle şok bir düşüş yaşamış ve 1000 liranın altına düşmüştü. Güne yükseliş yaşayarak başlayan altın, şok etkisi yaratmayı başardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Amerika Merkez Bankası FED’in vermiş olduğu kararlar sonrasında tepetaklak olan altın, dikkatleri üzerine çekmişti. 1000 liranın altına gerileyen altın, alıcısının kafasında soru işaretlerine neden olmuştu. Güncel altın fiyatlarını görenler ise “Bundan sonra altını ucuza almak hikaye” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.