- 12 Eki 2022 - 23:33

Migros Market Kırmızı Et Fiyatlarına Dev İndirim! Kıyma 119, Sotelik Et 145 Lira, Dana Kuşbaşı 140 Liraya Düştü… Hediye Puanlar Artısı“Yok Artık!”

Bir süredir arka arkaya artmaya başlamış olan et ve et ürünlerinde ilk indirim sinyali Migros marketlerinden geldi. Et ve et ürünlerini yüzde 6’dan yüzde 30’a kadar değişen tutarlarda indirime sokan Migros marketleri, başta kıyma olmak üzere yirmiden fazla et ve et ürününde indirime gittiğini duyurdu. İşte detaylar...

Bir süredir arka arkaya artmaya başlamış olan et ve et ürünlerinde ilk indirim sinyali Migros marketlerinden geldi. Et ve et ürünlerini yüzde 6’dan yüzde 30’a kadar değişen tutarlarda indirime sokan Migros marketleri, başta kıyma olmak üzere yirmiden fazla et ve et ürününde indirime gittiğini duyurdu. Peki, Migros marketlerinde kırmızı et, kıyma ne kadar, kaç TL? Migros marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? İşte, detaylar…

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12 Eki 2022 - 23:33 - Gündem

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Migros Market Kırmızı Et Fiyatlarına Dev İndirim! Kıyma 119, Sotelik Et 145 Lira, Dana Kuşbaşı 140 Liraya Düştü… Hediye Puanlar Artısı“Yok Artık!” mask
Migros Market Kırmızı Et Fiyatlarına Dev İndirim! Kıyma 119, Sotelik Et 145 Lira, Dana Kuşbaşı 140 Liraya Düştü… Hediye Puanlar Artısı“Yok Artık!”
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