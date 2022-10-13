Anasayfa/

Foto Galeri/

13 Eki 2022 - 20:23

Asgari Ücret 10 Bin Lira Mı Olacak? Bakan Bilgin’den Düğmeye Bastıran Açıklama Geldi! Milyonlarca Kişinin Ağzı Kulaklarına Vardı! Son Dakika…

Ocak ayında yeniden şekillenecek olan asgari ücretin 20 bin lira olacağı gündeme bomba gibi düştü. Bakan Bilgin’den gelen son dakika açıklaması ise milyonlarca kişinin ağzının kulaklarına varmasına neden oldu. Gelen bu son dakika kararı, Ocak ayındaki yeni asgari ücretin ne kadar olduğunu düşündürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…