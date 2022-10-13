- 13 Eki 2022 - 20:23

Asgari Ücret 10 Bin Lira Mı Olacak? Bakan Bilgin’den Düğmeye Bastıran Açıklama Geldi! Milyonlarca Kişinin Ağzı Kulaklarına Vardı! Son Dakika…

Ocak ayında yeniden şekillenecek olan asgari ücretin 20 bin lira olacağı gündeme bomba gibi düştü. Bakan Bilgin’den gelen son dakika açıklaması ise milyonlarca kişinin ağzının kulaklarına varmasına neden oldu. Gelen bu son dakika kararı, Ocak ayındaki yeni asgari ücretin ne kadar olduğunu düşündürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

“Çalışma Hayatında Sürdürebilirlik” isimli foruma katılan Bakan Vedat Bilgin, Aralık ayında kararın net olarak açıklanacağını dile getirmişti. Vedat Bilgin’in hem asgari ücret hem de EYT hakkında son dakika açıklamalarında bulunmuştu. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir konu olan asgari ücret hakkında bomba açıklamalarda bulunan Vedat Bilgin, yüzleri güldürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

13 Eki 2022 - 20:23 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Asgari Ücret 10 Bin Lira Mı Olacak? Bakan Bilgin’den Düğmeye Bastıran Açıklama Geldi! Milyonlarca Kişinin Ağzı Kulaklarına Vardı! Son Dakika… mask
Asgari Ücret 10 Bin Lira Mı Olacak? Bakan Bilgin’den Düğmeye Bastıran Açıklama Geldi! Milyonlarca Kişinin Ağzı Kulaklarına Vardı! Son Dakika…
Ankara’ya Kar Ne Zaman Yağacak? Meteoroloji Uzmanı Karın Yağacağı Tarihi Açıkladı! Ankara’da Havalar Buz Kesmeye Başladı, Başlayacak… mask
Ankara’ya Kar Ne Zaman Yağacak? Meteoroloji Uzmanı Karın Yağacağı Tarihi Açıkladı! Ankara’da Havalar Buz Kesmeye Başladı, Başlayacak…
Gecenin Ucunda Dizisinden Mide Bulandıran Röntgencilik! Gececik Kadını Öyle Bir Oyuna Getirdi Ki, İzleyenlerin Nutku Tutuldu! “İğrençsiniz!” mask
Gecenin Ucunda Dizisinden Mide Bulandıran Röntgencilik! Gececik Kadını Öyle Bir Oyuna Getirdi Ki, İzleyenlerin Nutku Tutuldu! “İğrençsiniz!”
Bir Peri Masalı Dizisinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! Onur Tüm Sülaleyi Bu Kez Parmağında Oynatacak! “Resmen Böcek Gibi Ezdi!” Hepsini Karşısını Alıp... mask
Bir Peri Masalı Dizisinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! Onur Tüm Sülaleyi Bu Kez Parmağında Oynatacak! “Resmen Böcek Gibi Ezdi!” Hepsini Karşısını Alıp...
Yemeksepeti Krizi Bitmek Nedir Bilmiyor! Karnını Doyurmak İsterken Cebinizden Binlerce Lira Çıkmış Olabilir! Görenlerin Nutku Tutuldu! Meğer... mask
Yemeksepeti Krizi Bitmek Nedir Bilmiyor! Karnını Doyurmak İsterken Cebinizden Binlerce Lira Çıkmış Olabilir! Görenlerin Nutku Tutuldu! Meğer...
Yargı Dizisinin Psikopat Katili Ortaya Çıktı! Neva’nın Ölüm Sebebi Tüyleri Diken Diken Etti… “Senarist Bunları Hangi Kafayla Yazıyorsun!” Meğer… mask
Yargı Dizisinin Psikopat Katili Ortaya Çıktı! Neva’nın Ölüm Sebebi Tüyleri Diken Diken Etti… “Senarist Bunları Hangi Kafayla Yazıyorsun!” Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL