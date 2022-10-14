Altın ve Euro Dibe Çakıldı, Dolar Fırladı Gitti! Yatırımcılar Fenalık Geçiriyor... Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! “Zaten Paramız Yoktu Olan da Çöp Oldu...”
Bir aşağı bir yukarı hareketlerini sabitleyemeyen döviz kuru yeniden harekete geçti. Günlerdir düşüşte olup yatırımcısını korkutan altın ve Euro dibe çakılırken dolar fırladı gitti. Yatırımcıların fenalık geçirdiği tablo karşısında vatandaş bile bu kadarını beklemiyordu. İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
Son zamanların en yüksek rakamlarını gören ve ekrana bakanın gözlerine, duyanların kulağına inanmakta zorluk çektiği altın fiyatları vatandaşın tansiyonu gibi bir inip bir çıkmaya devam ediyordu. Yatırımını güvenli liman olarak nitelendirilen altına yapan vatandaşsa son haftalarda tedirginlik içerisindeydi. İbrenin aşağı yönlü hareket ettiği altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Ortalığı yangın yerine çeviren açıklamaları ve altın fiyatlarındaki durumu sizin için derledik. İşte detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.