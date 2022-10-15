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15 Eki 2022 - 21:47

Aybüke Pusat Kalça ve Sırt Dekoltesi Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı; Fiziğiyle 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! “Yandı Buralar!”

Söz, Şahin Tepesi ve Her Yerde Sen gibi birbirinden iddialı dizilerde bulunan Aybüke Pusat, kalçasına kadar açılan elbisesiyle yürekleri hop indirip hop kaldırdı! Görenlerin kalbini yerinden fırlatan Aybüke Pusat, eşsiz fiziğiyle adeta 8,9 şiddetinde deprem yarattı. Sevenlerinden “Yandı buralar be” yorumlarını alan Aybüke Pusat, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…