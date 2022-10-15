Masterchef 2023 All Star Kadrosu Basına Sızdı! Acun Ilıcalı Survivor’dan Sonra Asıl Kaosu Yaşatacak… Gelen İsimler Tam Bir Patlama! “Yok Artık!”

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef, yarışmasının yeni sezonu büyük bir heyecanla izleniyordu. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna tarafından sunulan Masterchef yarışmasının yeni sezonunun All Star olacağı Somer Sivrioğlu tarafından açıklanmıştı. Yeni sezonda kimlerin olacağı ise araştırma konusu olmuştu. Birçok yarışmacı, yarışmanın All Star olması durumunda yarışmada olacağını dile getirmişti ama Acun Ilıcalı öyle isimlere teklif götürdü ki, gören duyan şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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