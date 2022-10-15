Masterchef 2023 All Star Kadrosu Basına Sızdı! Acun Ilıcalı Survivor’dan Sonra Asıl Kaosu Yaşatacak… Gelen İsimler Tam Bir Patlama! “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in 2023 All Star sezonunda bulunacak olan isimler tek tek ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın Survivor’dan sonra asıl kaosu yaşatacağı görüldü! Gelen isimler ise tam bir patlama yaşatacak! Peki, Masterchef 2023’te kimler olacak?
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef, yarışmasının yeni sezonu büyük bir heyecanla izleniyordu. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna tarafından sunulan Masterchef yarışmasının yeni sezonunun All Star olacağı Somer Sivrioğlu tarafından açıklanmıştı. Yeni sezonda kimlerin olacağı ise araştırma konusu olmuştu. Birçok yarışmacı, yarışmanın All Star olması durumunda yarışmada olacağını dile getirmişti ama Acun Ilıcalı öyle isimlere teklif götürdü ki, gören duyan şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.