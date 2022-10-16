Masterchef Yarışmasında Yumruklar Havada Uçuştu! Acun Medya Araya Girmezse Sonları Karakolda Bitiyordu! Boğaz Boğaza Geldiler… “83 Milyona Rezillik!” Neler Oluyor?

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef; Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya tarafından sunuluyor. Dün akşam ekranlara gelen bölümde ise Mavi takım ve Kırmızı takım oldukça ilginç bir oyun oynamıştı. Kazanan takım ise Maviler olmuştu. Bir üst turda şeflerin kendilerinden yapmasını istediği tabakları çıkaran; Serpilay, Ayaz ve Tayfun aileleriyle yemek yeme ödülüne kavuşmuştu. Yeni bölümü heyecanla beklenen yarışmada büyük bir kavga çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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