Masterchef Yarışmasında Yumruklar Havada Uçuştu! Acun Medya Araya Girmezse Sonları Karakolda Bitiyordu! Boğaz Boğaza Geldiler… “83 Milyona Rezillik!” Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te büyük kavga başladı! Yumruklar resmen havada uçuştu. Acun Medya’nın aralarına girdiği kavgada, eğer iki isim ayrılmasaydı sonları resmen karakolda bitecekti! Boğaz boğaza gelen iki yarışmacı hakkında birçok kişi ise “83 milyona rezillik” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef; Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya tarafından sunuluyor. Dün akşam ekranlara gelen bölümde ise Mavi takım ve Kırmızı takım oldukça ilginç bir oyun oynamıştı. Kazanan takım ise Maviler olmuştu. Bir üst turda şeflerin kendilerinden yapmasını istediği tabakları çıkaran; Serpilay, Ayaz ve Tayfun aileleriyle yemek yeme ödülüne kavuşmuştu. Yeni bölümü heyecanla beklenen yarışmada büyük bir kavga çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.