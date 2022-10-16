- 16 Eki 2022 - 21:26 G: 17 Eki 2022 - 07:11

Gecenin Ucunda Dizisinin Finali Nefesleri Kesti! İzleyende İzlemeyende Yıkılacak, Mahvolacak! Ölümler, Kalımlar, Doğumlar... Yok Yok! Öyle Bir Şey Olacak Ki…

STAR TV ekranlarının yeni dizisi Gecenin Ucunda dizisi, fenaların fenası çıktı! Ölümler, kalımlar, doğumların yaşanacağı dizide yok yok! İzleyende izlemeyende yıkılacak, mahvolacak… Dizinin finalini öğrenenler şimdiden kafalarını duvarlara vurmaya başladı bile! Sosyal medyada yankı uyandıran dizi, finaliyle şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Yıllar sonra Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ü bir araya getiren Gecenin Ucunda dizisi, Peride Celal’in ellerinde çıkmış bir eserden uyarlanıyor. Bir aşk hikayesini konu olarak ele alan Gecenin Ucunda dizisinde öne çıkarılan karakterse Neslihan Atagül’ün başarıyla hayat verdiği Macide karakteri oluyor. Kendi dünyasına dönmek için Ankara’dan İstanbul’a bir hevesle kalkıp gelen Macide’nin yaşayacakları ise yürekleri sızlattı. Peki, Gecenin Ucunda dizisinin sonu nasıl olacak?

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16 Eki 2022 - 21:26 Ankara- Yaşam

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