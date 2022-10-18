Yürek Çıkmazı Dizisinin Halil’i Alp Navruz Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şaştı Kaldı! Alp Navruz Kimdir, Aslen Nerelidir? Hayat Hikayesini Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı!
Türkiye’nin yakışıklı ve yetenekli ekran isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Alp Navruz’un yeni projesi belli oldu. Yeni sezonda TRT1 ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkacak olan Alp Navruz, Yürek Çıkmazı isimli dizinin kadrosuna dahil oldu. Öte yandan Alp Navruz’un Yürek Çıkmazı isimli dizide Halil karakteriyle seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi. İşte Alp Navruz ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Türkiye’nin yakışıklı ve yetenekli ekran isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Alp Navruz’un yeni projesi belli oldu. Yeni sezonda TRT1 ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkacak olan Alp Navruz, Yürek Çıkmazı isimli dizinin kadrosuna dahil oldu. Öte yandan Alp Navruz’un Yürek Çıkmazı isimli dizide Halil karakteriyle seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi. Peki, Yürek Çıkmazı dizisinin Halil’i Alp Navruz kimdir? Alp Navruz kaç yaşındadır, nerelidir? Alp Navruz nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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18 Eki 2022 - 08:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.