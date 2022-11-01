- 01 Kas 2022 - 23:09

Yürek Çıkmazı Dizisinin Halil’i Alp Navruz'un Hayat Hikayesi Herkesi Şok Etti! Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şaştı Kaldı! Alp Navruz Kimdir, Aslen Nerelidir?

Türkiye’nin yakışıklı ve yetenekli ekran isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Alp Navruz’un yeni projesi belli oldu. Yeni sezonda TRT1 ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkacak olan Alp Navruz, Yürek Çıkmazı isimli dizinin kadrosuna dahil oldu. Öte yandan Alp Navruz’un Yürek Çıkmazı isimli dizide Halil karakteriyle seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi. İşte Alp Navruz ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Türkiye’nin yakışıklı ve yetenekli ekran isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Alp Navruz’un yeni projesi belli oldu. Yeni sezonda TRT1 ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkacak olan Alp Navruz, Yürek Çıkmazı isimli dizinin kadrosuna dahil oldu. Öte yandan Alp Navruz’un Yürek Çıkmazı isimli dizide Halil karakteriyle seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi. Peki, Yürek Çıkmazı dizisinin Halil’i Alp Navruz kimdir? Alp Navruz kaç yaşındadır, nerelidir? Alp Navruz nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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01 Kas 2022 - 23:09 - Magazin

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