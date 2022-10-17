Masterchef Görkem'e Acun Medya'dan Şok Uyarı! Madem Çağatay Gitti Kimse Güvende Değil! “Sus” Denilince… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor!
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te parlayan bir yıldız haline gelen Görkem’e Acun Medya’dan bomba bir uyarı geldi. Sert bir açıklamada bulunan Görkem’e anında “Sus” denildi ama o anların montajla kesildiğini fark eden Masterchef izleyicisi, sosyal medyayı zangır zangır salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Dün akşam ekranlara gelen bölümde Atike, Görkem, Kıvanç, Çağatay, Fatma Nur ve Burak Revanbahş elenmemek adına kıyasıya mücadele vermişti. Mercimeği en baskın şekilde kullanan yarışmacılar ise Burak, Kıvanç ve Görkem olmuştu. İkinci turda ise yemeğinde kemik bırakan Çağatay, hayallerine veda eden isim olmuştu. Yarışmadan fırtınalar estirerek ayrılan Çağatay’ın ardından yeni bölümde takım kaptanlığı için yarışmacılar kıyasıya mücadele verecekti. Görkem’in hamlesi ise Acun Medya kayasına çarptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.