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17 Eki 2022 - 20:42

Masterchef Görkem'e Acun Medya'dan Şok Uyarı! Madem Çağatay Gitti Kimse Güvende Değil! “Sus” Denilince… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor!

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te parlayan bir yıldız haline gelen Görkem’e Acun Medya’dan bomba bir uyarı geldi. Sert bir açıklamada bulunan Görkem’e anında “Sus” denildi ama o anların montajla kesildiğini fark eden Masterchef izleyicisi, sosyal medyayı zangır zangır salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…