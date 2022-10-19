Yıldız Tilbe Sahnede Yıldız Gibi Kaydı! Yaptıklarıyla Dudakları Uçuklattı! Kıyafetini Çıkarırken Tepetaklak Oldu; Anbean Kameralar Çekince…
Sahnelerin efsanevi isimlerinden biri olan Yıldız Tilbe, dün akşam dinleyicisinin karşısına bir kez daha İstanbul’da çıktı. Bu sene İstanbul’da sık sık sahne alan Yıldız Tilbe, eğlenceli bir akşama ufak bir kaza nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. Dinleyicilerinin de şahit olduğu o anlar, kameralara yansıyınca Yıldız Tilbe, sosyal medyanın gündemine oturdu! İşte detaylar...
Sahnelerin efsanevi isimlerinden biri olan Yıldız Tilbe, dün akşam dinleyicisinin karşısına bir kez daha İstanbul’da çıktı. Bu sene İstanbul’da sık sık sahne alan Yıldız Tilbe, eğlenceli bir akşama ufak bir kaza nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. Dinleyicilerinin de şahit olduğu o anlar, kameralara yansıyınca Yıldız Tilbe, sosyal medyanın gündemine oturdu! Peki, Yıldız Tilbe’nin konserinde neler yaşandı? Yıldız Tilbe ne kazası geçirdi? Yıldız Tilbe’nin sağlık durumu iyi mi? İşte, detaylar…
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19 Eki 2022 - 09:34 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.