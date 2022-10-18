- 18 Eki 2022 - 16:07 G: 18 Eki 2022 - 16:20

Masterchef Çağatay Eşcinsel Mi? Çağatay Akgül’ün Elenmesinin Perde Arkası Tüyleri Ürpertti! Meğer İpi Bu Yüzden Kesilmiş…

TV8 ekranlarından seyirci karşısına çıkmaya devam eden MasterChef Türkiye 2022 yarışmasından elenen son isim Çağatay Akgül oldu. Çağatay Akgül’ün MasterChef Türkiye 2022 yarışmasından elenmesine neden olduğu iddia edilen bir detay ise, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...

TV8 ekranlarından seyirci karşısına çıkmaya devam eden MasterChef Türkiye 2022 yarışmasından elenen son isim Çağatay Akgül oldu. Çağatay Akgül’ün MasterChef Türkiye 2022 yarışmasından elenmesine neden olduğu iddia edilen bir detay ise, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan bu iddialar sonrasında Çağatay Akgül’ün kolundaki dövmenin LGBT dövmesi olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Peki, MasterChef Çağatay gay mi, LGBT dövmesi var mı? MasterChef Çağatay eşcinsel mi? İşte, detaylar…

18 Eki 2022 - 16:07 - Masterchef Türkiye 2022

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