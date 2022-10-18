Masterchef Çağatay Eşcinsel Mi? Çağatay Akgül’ün Elenmesinin Perde Arkası Tüyleri Ürpertti! Meğer İpi Bu Yüzden Kesilmiş…
TV8 ekranlarından seyirci karşısına çıkmaya devam eden MasterChef Türkiye 2022 yarışmasından elenen son isim Çağatay Akgül oldu. Çağatay Akgül’ün MasterChef Türkiye 2022 yarışmasından elenmesine neden olduğu iddia edilen bir detay ise, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...
TV8 ekranlarından seyirci karşısına çıkmaya devam eden MasterChef Türkiye 2022 yarışmasından elenen son isim Çağatay Akgül oldu. Çağatay Akgül’ün MasterChef Türkiye 2022 yarışmasından elenmesine neden olduğu iddia edilen bir detay ise, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan bu iddialar sonrasında Çağatay Akgül’ün kolundaki dövmenin LGBT dövmesi olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Peki, MasterChef Çağatay gay mi, LGBT dövmesi var mı? MasterChef Çağatay eşcinsel mi? İşte, detaylar…
18 Eki 2022 - 16:07 - Masterchef Türkiye 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.