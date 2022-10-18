PTT’den 700 Lira Ödeme Geldi! E-Devlet Üzerinden Başvurular Yapılmaya Başlandı! TC Sonu 2,4,6,8 Olanlar Dikkat!

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan soğuk havalar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan doğalgaz ve ısınmaya yönelik diğer yardımları akıllara getirdi. Doğalgaz yardımı dışında kömür yardımında da bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aynı zamanda ihtiyaç sahibi olan ailelere 700 TL’lik gıda ve 200 bin TL’ye varan barınma yardımları yapmaya başladı. Peki, gıda yardımı nasıl alınır, şartları? Barınma yardımı nasıl alınır, şartları neler? Kömür yardımı nasıl alınır, şartları neler? İşte, detaylar…

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