Sürekli Unutkanlık Yaşayan Burçlar Belli Oldu! Balık Hafızalıdırlar! İşte Demans ve Alzheimer Hastalığı Olan O Burçlar…
Her zaman ilişkilerinde ve iş yaşamlarında ilginç karakteristik özellikleri ile dikkat çeken bazı burçların ortak özelliklerinden biri de sürekli olarak yaşadıkları unutkanlık oluyor. Adeta Alzheimer ve Demans hastalıkları seviyesinde unutkanlık yaşayan bu burçlar, doğum günü tarihlerinden; önemli günlere kadar her şeyi her an unutabiliyor. Sizde unutkanlık yaşayan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her zaman ilişkilerinde ve iş yaşamlarında ilginç karakteristik özellikleri ile dikkat çeken bazı burçların ortak özelliklerinden biri de sürekli olarak yaşadıkları unutkanlık oluyor. Adeta Alzheimer ve Demans hastalıkları seviyesinde unutkanlık yaşayan bu burçlar, doğum günü tarihlerinden; önemli günlere kadar her şeyi her an unutabiliyor. Önemsemediğinden değil, gerçekten unuttuğundan özel günleri hatırlamayan bu burçlar, adeta balık hafızalıymış gibi davranıyor! Peki, sürekli unutkanlık yaşayan burçlar hangileridir? Hangi burçlar balık hafızalıdırlar? İşte Demans ve Alzheimer hastalığı olan o burçlar…
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19 Eki 2022 - 11:15 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.