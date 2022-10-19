Sürekli Unutkanlık Yaşayan Burçlar Belli Oldu! Balık Hafızalıdırlar! İşte Demans ve Alzheimer Hastalığı Olan O Burçlar…

Her zaman ilişkilerinde ve iş yaşamlarında ilginç karakteristik özellikleri ile dikkat çeken bazı burçların ortak özelliklerinden biri de sürekli olarak yaşadıkları unutkanlık oluyor. Adeta Alzheimer ve Demans hastalıkları seviyesinde unutkanlık yaşayan bu burçlar, doğum günü tarihlerinden; önemli günlere kadar her şeyi her an unutabiliyor. Önemsemediğinden değil, gerçekten unuttuğundan özel günleri hatırlamayan bu burçlar, adeta balık hafızalıymış gibi davranıyor! Peki, sürekli unutkanlık yaşayan burçlar hangileridir? Hangi burçlar balık hafızalıdırlar? İşte Demans ve Alzheimer hastalığı olan o burçlar…

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