Murat Yıldırım’ın Eski Eşi Ağızları Açık Bıraktı! Tam Tamına 7 Yıl Aynı Yastığa Baş Koymuşlar… Poyraz Karayel Detayı Şoke Etti!

Ekranların başarılı isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Murat Yıldırım, şimdilerde TRT1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat isimli dizi ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. Bu ay ilk çocuğunu da kucağına almış olan Murat Yıldırım, Iman Elbani ile evlenmeden önce başka bir meslektaşı ile evlilik yaptı. O isim olan Burçin Terzioğlu, şimdilerde magazin takipçilerinin yakın markaja aldığı isimlerden biri oldu! Peki, Burçin Terzioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Burçin Terzioğlu nasıl ünlü oldu, evli mi? Burçin Terzioğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…