- 19 Eki 2022 - 20:12 G: 19 Eki 2022 - 20:13

İŞKUR’dan 8.900 Lira Maaşlı İş İmkanı! Acil Olduğu Açıklandı; 18 – 55 Yaş Arasında Herkes Meslek Sahibi Oluyor! Ne KPSS İsteniyor, Ne Tecrübe...

İŞKUR’dan 8.900 lira maaşlı iş imkanları açıklandı! Aciliyeti olduğu açıklanan bu iş alımlarında ise yaş sınırı; 18 ile 55 arasında! Herkesi meslek sahibi etmeyi kafaya koyan İŞKUR; ne KPSS şartı arıyor ne de tecrübe! Birçok meslek dalında çalışmalar yapan İŞKUR, yüzlerin gülmesine neden oldu! 81 ilde başlayan bu işçi alımı, merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kırmızı alarm vererek işçi aradığını duyuran İŞKUR, milyonların dikkatini üzerine çekti. Özellikle dolgun maaşlı iş arayanların beklediği bu haber, yüzlerde gülümsemeye neden oldu. Bekçi, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi gibi birçok iş dalında alım yapacağını açıklayan İŞKUR, 81 il için geçerli olduğunu da duyurdu. Ekim ayı iş ilanları takip edenlerse, şartları duyunca başvurmadan yapamadı. İşte merak edilenler…

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19 Eki 2022 - 20:12 Ankara- Yaşam

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