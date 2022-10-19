Anasayfa/

Foto Galeri/

19 Eki 2022 - 20:12

İŞKUR’dan 8.900 Lira Maaşlı İş İmkanı! Acil Olduğu Açıklandı; 18 – 55 Yaş Arasında Herkes Meslek Sahibi Oluyor! Ne KPSS İsteniyor, Ne Tecrübe...

İŞKUR’dan 8.900 lira maaşlı iş imkanları açıklandı! Aciliyeti olduğu açıklanan bu iş alımlarında ise yaş sınırı; 18 ile 55 arasında! Herkesi meslek sahibi etmeyi kafaya koyan İŞKUR; ne KPSS şartı arıyor ne de tecrübe! Birçok meslek dalında çalışmalar yapan İŞKUR, yüzlerin gülmesine neden oldu! 81 ilde başlayan bu işçi alımı, merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…