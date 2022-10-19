Şeyma Subaşı Bikinili Pozlarıyla Gözleri Kamaştırdı! Kumsalda Sırılsıklam Vücuduyla Kalpleri Isıttı! Karın Kaslarıyla Öyle Bir Fizik Şov Yaptı Ki… “Meedo Görmesin!”

Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu 8 yıl süren aşkla ününe ün katan Şeyma Subaşı, sadece 1 yıl kadar bir evlilik yapmıştı. Boşanma sonrasında yollarına farklı isimlerle devam eden Şeyma Subaşı, hayatının aşkını ise Mısırlı iş insanı Meedo’da bulmuştu. Bir dargın bir barışık aşklarına devam eden Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi yüzükleri yeniden takmışlardı. Şeyma Subaşı’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşım ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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