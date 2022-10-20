- 20 Eki 2022 - 11:54 G: 20 Eki 2022 - 12:00

Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Evlilik İtirafı! Anne Olduktan Sonra Öyle Bir Şey Yapmış Ki… Boşanacakları Gündeme Gelip Duruyordu, Bombayı Patlattı!

Alişan’la uzun süredir evli olan Buse Varol’dan şok edecek bir evlilik itirafı geldi! Anne olduktan sonra yaptıklarıyla ağızları açık bırakan Buse Varol, büyük bombayı patlattı. Sık sık gündeme Alişan’la boşanacakları yönünde iddialarla gündeme gelen Buse Varol, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

2018 yılında Alişan’la evlenme kararı alan Buse Varol, milyonların dikkatleri üzerine çekmişti. Evlenme kararı sonrasında ekranlara uzun bir ara veren Buse Varol, 3 yıl sonra ilk kez bir anlaşma yaptığını açıklamıştı. Güzeller güzel oyuncunun yeni projesi hakkında her ne kadar Camdaki Kız ve Gönül Dağı dizileri iddia edilse bile konu hakkında bir açıklama gelmemişti. Şimdide evlilikleri hakkında bomba bir açıklamada bulundu!

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20 Eki 2022 - 11:54 Ankara- Yaşam

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Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Evlilik İtirafı! Anne Olduktan Sonra Öyle Bir Şey Yapmış Ki… Boşanacakları Gündeme Gelip Duruyordu, Bombayı Patlattı! mask
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