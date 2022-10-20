Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Evlilik İtirafı! Anne Olduktan Sonra Öyle Bir Şey Yapmış Ki… Boşanacakları Gündeme Gelip Duruyordu, Bombayı Patlattı!

2018 yılında Alişan’la evlenme kararı alan Buse Varol, milyonların dikkatleri üzerine çekmişti. Evlenme kararı sonrasında ekranlara uzun bir ara veren Buse Varol, 3 yıl sonra ilk kez bir anlaşma yaptığını açıklamıştı. Güzeller güzel oyuncunun yeni projesi hakkında her ne kadar Camdaki Kız ve Gönül Dağı dizileri iddia edilse bile konu hakkında bir açıklama gelmemişti. Şimdide evlilikleri hakkında bomba bir açıklamada bulundu!

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