- 21 Eki 2022 - 08:45 G: 21 Eki 2022 - 08:46

Simge Sağın’ın Pencereli Beyaz Dekolteli Elbisesi Olay Oldu! İzleyenlere “Off Be” Dedirtti! Kasıkları, Göğüs ve Bacak Dekoltesi Gülşen'i Kıskandırdı!

Güzelliğiyle, eşsiz sesiyle ve fiziğiyle milyonların kalbinde taht kuran 41 yaşındaki şarkıcı Simge Sağın, cesur sahne kıyafetiyle yine yaptı yapacağını! Görenlerin “Off be” dediği Simge Sağın, kasıklarını, göğüs altını ve upuzun bacaklarını gösteren paylaşımda bulunan Simge Sağın’a “Abla Gülşen’i aratmıyorsun” yorumları yapıldı! İşte Simge Sağın’ın beğeni rekorları kıran o görselleri…

“Yankı” şarkısıyla adını milyonlarca kitleye duyurmuş olan Simge Sağın, kendisi için en kıymetli şarkısının “Yankı” olduğunu duyurmuştu. Şarkılarıyla kulakların pasını silen, birçok acıya merhem olan Simge Sağın, özellikle TikTok gibi uygulamalarda yayılan “Aşkın Olayım” şarkısıyla yeniden gündem olmuştu. Çok az bilinen şarkısının bir an da patlamasına kendisinin de çok şaşırdığını dile getiren Simge Sağın’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu cesur paylaşımlar ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

21 Eki 2022 - 08:45 Ankara- Yaşam

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