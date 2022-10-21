Simge Sağın’ın Pencereli Beyaz Dekolteli Elbisesi Olay Oldu! İzleyenlere “Off Be” Dedirtti! Kasıkları, Göğüs ve Bacak Dekoltesi Gülşen'i Kıskandırdı!

“Yankı” şarkısıyla adını milyonlarca kitleye duyurmuş olan Simge Sağın, kendisi için en kıymetli şarkısının “Yankı” olduğunu duyurmuştu. Şarkılarıyla kulakların pasını silen, birçok acıya merhem olan Simge Sağın, özellikle TikTok gibi uygulamalarda yayılan “Aşkın Olayım” şarkısıyla yeniden gündem olmuştu. Çok az bilinen şarkısının bir an da patlamasına kendisinin de çok şaşırdığını dile getiren Simge Sağın’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu cesur paylaşımlar ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…