Çok Pis Yalan Söyleyen Burçlar Belli Oldu! Onların Hayatı Bile Yalan! İşte Mitomani (Yalan Söyleme) Hastalığı En Çok Görülen O Burçlar…
Burçların sağladığı pek çok karakteristik özellik, insanların sosyal davranışlarını doğrudan etkiliyor. İnsanların diğer kişiler ile olan ilişkilerini de etkileyen burçlar, yalan söylemek gibi ilişkide davranışlar üzerinde de etkisini gösteriyor. Sizde çok pis yalan söyleyen burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Burçların sağladığı pek çok karakteristik özellik, insanların sosyal davranışlarını doğrudan etkiliyor. İnsanların diğer kişiler ile olan ilişkilerini de etkileyen burçlar, yalan söylemek gibi ilişkide davranışlar üzerinde de etkisini gösteriyor. Bu bağlamda bazı burçlara sahip olan insanlar çok dürüst davranırken; bazı burçlara sahip olan insanlar patolojik yalan olarak da adlandırılan mitomaniymiş gibi durmadan yalan söylemeye bayılıyor! Peki, çok pis yalan söyleyen burçlar hangileridir? İşte mitomani (yalan söyleme) hastalığı en çok görülen o burçlar…
21 Eki 2022 - 12:05 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.