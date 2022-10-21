Seda Sayan Üvey Oğluyla Birbirine Girdi! Sen Benim Annem Değilsin Demişti, Çağlar Ökten Zor Ayırdı... Neler Oluyor?
Sabahların Sultanı Seda Sayan ve üvey oğlu yeniden birbirine girdi. Daha öncesinde yaşanan olayda ortalık birbirine girerken yeni yeni sakinleşen ortalık yeniden karıştı. Sosyal medyayı yakıp yıkan üvey evlat kriziyle alakalı olarak ortaya çıkanların ne olduğuna ise kimsenin aklı hayali almadı. İşte, merak edilen tüm ayrıntılar!
Kendisinden 25 yaş küçük 7. Eşi Çağlar Ökten ile yeniden nikâh masasına oturan ve bir ömür mutluluğa evet diyen Sefa Sayan, her paylaşımı ve her açıklamasıyla gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medya platformu Instagram hesabını bir hayli aktif kullanan Seda Sayan’ın yaptığı her paylaşım olay yaratmaya devam ediyor. Peki, şimdi yeniden üvey oğluyla kriz yaşayan Seda Sayan ile ilgili ortaya çıkan konuyu sizin için daha yakından inceledik. Neler olduğuna inanamayacaksınız!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.