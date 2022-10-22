Ankara Elektrik Kesintisi! 22 Ekim 2022 Cumartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 22 Ekim 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Elektrik altyapısında Ankara’nın tüm ilçelerinde gerçekleştirilmeye devam eden şebeke iyileştirme ve bakım çalışmalarının ortaya çıkardığı elektrik kesintileri, hafta sonunda da görülmeye başlıyor. Bu elektrik kesintilerine ilişkin detaylı bilgi veren Başkent EDAŞ isimli özel elektrik dağıtım şirketi ise, bilhassa o 7 ilçede yaşayan Ankaralıları uyarıyor. Peki, 22 Ekim 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 22 Ekim 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…