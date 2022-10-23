Yalı Çapkını Dizisinin Sultan’ı İrem Altuğ Şok Etti' "İki Koca İle Yaşıyorum" Dedi, Kıyamet Koptu! “Şaşırmışsın Sen!” Neler Oluyor?
Ekranların yeni gözdesi haline gelmiş olan Yalı Çapkını dizisi, dün bir bölümünü daha seyirci karşısına çıkardı. Hikayesi ile bir kez daha tüm dikkatleri üzerinde tutmayı başaran Yalı Çapkını, tüm reyting kategorilerinde birinciliğini korudu. Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Sultan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İrem Altuğ ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Ekranların yeni gözdesi haline gelmiş olan Yalı Çapkını dizisi, dün bir bölümünü daha seyirci karşısına çıkardı. Hikayesi ile bir kez daha tüm dikkatleri üzerinde tutmayı başaran Yalı Çapkını, tüm reyting kategorilerinde birinciliğini korudu. Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Sultan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İrem Altuğ’un ‘evlilik ve koca’ ile ilgili eski bir açıklaması ise, Ferit ile Sultan yakınlığından sonra yeniden gündeme geldi! Peki, İrem Altuğ evli mi, eşi kim? İrem Altuğ evlilik ile ilgili ne dedi, ne açıklamasında bulundu? İşte, detaylar…
23 Eki 2022 - 22:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.