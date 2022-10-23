- 23 Eki 2022 - 22:27

Yalı Çapkını Dizisinin Sultan’ı İrem Altuğ Şok Etti' "İki Koca İle Yaşıyorum" Dedi, Kıyamet Koptu! “Şaşırmışsın Sen!” Neler Oluyor?

Ekranların yeni gözdesi haline gelmiş olan Yalı Çapkını dizisi, dün bir bölümünü daha seyirci karşısına çıkardı. Hikayesi ile bir kez daha tüm dikkatleri üzerinde tutmayı başaran Yalı Çapkını, tüm reyting kategorilerinde birinciliğini korudu. Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Sultan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İrem Altuğ ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Ekranların yeni gözdesi haline gelmiş olan Yalı Çapkını dizisi, dün bir bölümünü daha seyirci karşısına çıkardı. Hikayesi ile bir kez daha tüm dikkatleri üzerinde tutmayı başaran Yalı Çapkını, tüm reyting kategorilerinde birinciliğini korudu. Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Sultan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İrem Altuğ’un ‘evlilik ve koca’ ile ilgili eski bir açıklaması ise, Ferit ile Sultan yakınlığından sonra yeniden gündeme geldi! Peki, İrem Altuğ evli mi, eşi kim? İrem Altuğ evlilik ile ilgili ne dedi, ne açıklamasında bulundu? İşte, detaylar…

23 Eki 2022 - 22:27 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Fenomenler Bu Barışmayı Kutluyor! Kerimcan Durmaz ve Danla Biliç Barıştı! Öyle Bir Halde Görüntülendiler Ki… “Yok Artık!” mask
Fenomenler Bu Barışmayı Kutluyor! Kerimcan Durmaz ve Danla Biliç Barıştı! Öyle Bir Halde Görüntülendiler Ki… “Yok Artık!”
Hafsanur Sancaktutan’ı Sütyensiz Pozu Başları Döndürdü! Mastürbasyon Sahnesiyle Gündem Olmuştu! Görenler Alev Alev Yanıyor! Fiziğiyle Resmen Büyüledi… mask
Hafsanur Sancaktutan’ı Sütyensiz Pozu Başları Döndürdü! Mastürbasyon Sahnesiyle Gündem Olmuştu! Görenler Alev Alev Yanıyor! Fiziğiyle Resmen Büyüledi…
Buse Varol Eşi Alişan'nın Çektiği Acıyı Tarif Etti! Yürekler Sızladı! Kimsenin Bilmediği Gerçekleri Yıllar Sonra Ortaya Çıkardı! Neler Oluyor? mask
Buse Varol Eşi Alişan'nın Çektiği Acıyı Tarif Etti! Yürekler Sızladı! Kimsenin Bilmediği Gerçekleri Yıllar Sonra Ortaya Çıkardı! Neler Oluyor?
Türkücü Ceylan’ın Son Hali Barbie Bebeklere Benzedi! Gören 48 Yaşında Demez; Tam Bir Doğal Afet… Kimse Tanıyamıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! mask
Türkücü Ceylan’ın Son Hali Barbie Bebeklere Benzedi! Gören 48 Yaşında Demez; Tam Bir Doğal Afet… Kimse Tanıyamıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!
Masterchef Jürisi Danilo Zanna’nın Serveti Dudakları Uçuklattı! Boşanma Sonrasında Öyle Bir Şeye Yatırım Yapmış Ki… “Acun El Verdi, Destek Oldu!” mask
Masterchef Jürisi Danilo Zanna’nın Serveti Dudakları Uçuklattı! Boşanma Sonrasında Öyle Bir Şeye Yatırım Yapmış Ki… “Acun El Verdi, Destek Oldu!”
Camdaki Kız Dizisinin Hayri’si Cihangir Ceyhan Oğluyla Şok Etti! Kimsenin Evli Olduğundan Bile Haberi Yok! “Ne Ara Hayri!” Cihangir Ceyhan Evli Mi, Çocuğu Var Mı? mask
Camdaki Kız Dizisinin Hayri’si Cihangir Ceyhan Oğluyla Şok Etti! Kimsenin Evli Olduğundan Bile Haberi Yok! “Ne Ara Hayri!” Cihangir Ceyhan Evli Mi, Çocuğu Var Mı?
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin'in Estetiksiz Hali Şok Etti! Resmen Kendine Reset Attırmış! Kaş, Göz, Burun Hepsi Değişmiş! Görenler Tanıyamadı... mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin'in Estetiksiz Hali Şok Etti! Resmen Kendine Reset Attırmış! Kaş, Göz, Burun Hepsi Değişmiş! Görenler Tanıyamadı...
Yargı Dizisinde Müthiş Teori! Gazeteci Yoksa 'Testere Filmindeki' Jigsaw Mı? Seyirci Kalpten Gidecek; Katil Belli... Oyunları Karman Çorman Etti! mask
Yargı Dizisinde Müthiş Teori! Gazeteci Yoksa 'Testere Filmindeki' Jigsaw Mı? Seyirci Kalpten Gidecek; Katil Belli... Oyunları Karman Çorman Etti!
Masterchef Fatma Nur Sır Gibi Sakladığı Sevgilisini İlk Kez Açıkladı! “Şaka Desin Biri!” Sevgilisinin Yakışıklılığı Genç Kızları Bayılttı, Nefeslerini Kesti! mask
Masterchef Fatma Nur Sır Gibi Sakladığı Sevgilisini İlk Kez Açıkladı! “Şaka Desin Biri!” Sevgilisinin Yakışıklılığı Genç Kızları Bayılttı, Nefeslerini Kesti!
Zeynep Bastık Yine Cesaretini Kıyafetleriyle Konuşturdu! “Boşanma En Çok Sana Yaradı!” Fiziğiyle Ders Kitaplarına Konu Oldu! “Hatun Taş!” mask
Zeynep Bastık Yine Cesaretini Kıyafetleriyle Konuşturdu! “Boşanma En Çok Sana Yaradı!” Fiziğiyle Ders Kitaplarına Konu Oldu! “Hatun Taş!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yalı Çapkını Dizisinin Sultan’ı İrem Altuğ Şok Etti' "İki Koca İle Yaşıyorum" Dedi, Kıyamet Koptu! “Şaşırmışsın Sen!” Neler Oluyor? mask
Yalı Çapkını Dizisinin Sultan’ı İrem Altuğ Şok Etti' "İki Koca İle Yaşıyorum" Dedi, Kıyamet Koptu! “Şaşırmışsın Sen!” Neler Oluyor?
Fenomenler Bu Barışmayı Kutluyor! Kerimcan Durmaz ve Danla Biliç Barıştı! Öyle Bir Halde Görüntülendiler Ki… “Yok Artık!” mask
Fenomenler Bu Barışmayı Kutluyor! Kerimcan Durmaz ve Danla Biliç Barıştı! Öyle Bir Halde Görüntülendiler Ki… “Yok Artık!”
Hafsanur Sancaktutan’ı Sütyensiz Pozu Başları Döndürdü! Mastürbasyon Sahnesiyle Gündem Olmuştu! Görenler Alev Alev Yanıyor! Fiziğiyle Resmen Büyüledi… mask
Hafsanur Sancaktutan’ı Sütyensiz Pozu Başları Döndürdü! Mastürbasyon Sahnesiyle Gündem Olmuştu! Görenler Alev Alev Yanıyor! Fiziğiyle Resmen Büyüledi…
Buse Varol Eşi Alişan'nın Çektiği Acıyı Tarif Etti! Yürekler Sızladı! Kimsenin Bilmediği Gerçekleri Yıllar Sonra Ortaya Çıkardı! Neler Oluyor? mask
Buse Varol Eşi Alişan'nın Çektiği Acıyı Tarif Etti! Yürekler Sızladı! Kimsenin Bilmediği Gerçekleri Yıllar Sonra Ortaya Çıkardı! Neler Oluyor?
Türkücü Ceylan’ın Son Hali Barbie Bebeklere Benzedi! Gören 48 Yaşında Demez; Tam Bir Doğal Afet… Kimse Tanıyamıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! mask
Türkücü Ceylan’ın Son Hali Barbie Bebeklere Benzedi! Gören 48 Yaşında Demez; Tam Bir Doğal Afet… Kimse Tanıyamıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!
Tarım Kredi Market Ekim Ayının Son İndirimlerini Yapıyor! Dev Kampanyaları Açıkladı! Çamaşır Deterjanı 99 Lira, Sucuk 27 Lira, Peynir 52 Liraya Düştü! mask
Tarım Kredi Market Ekim Ayının Son İndirimlerini Yapıyor! Dev Kampanyaları Açıkladı! Çamaşır Deterjanı 99 Lira, Sucuk 27 Lira, Peynir 52 Liraya Düştü!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL