Yalı Çapkını Dizisinin Sultan’ı İrem Altuğ Şok Etti' "İki Koca İle Yaşıyorum" Dedi, Kıyamet Koptu! “Şaşırmışsın Sen!” Neler Oluyor?

Ekranların yeni gözdesi haline gelmiş olan Yalı Çapkını dizisi, dün bir bölümünü daha seyirci karşısına çıkardı. Hikayesi ile bir kez daha tüm dikkatleri üzerinde tutmayı başaran Yalı Çapkını, tüm reyting kategorilerinde birinciliğini korudu. Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Sultan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İrem Altuğ’un ‘evlilik ve koca’ ile ilgili eski bir açıklaması ise, Ferit ile Sultan yakınlığından sonra yeniden gündeme geldi! Peki, İrem Altuğ evli mi, eşi kim? İrem Altuğ evlilik ile ilgili ne dedi, ne açıklamasında bulundu? İşte, detaylar…